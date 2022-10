Seconda Categoria Coppa Puglia, l’Esperia Monopoli fa visita alla Bs soccer Fasano

FASANO – Debutto casalingo contro l’Esperia Monopoli per la prima partita del triangolare del debutto nella competizione di Coppa Puglia. Si parte con una prima fase a triangolari, stabiliti in base alla vicinanza territoriale, poi a seguire i sedicesimi fino alla finale regionale con gara d’andata e ritorno. È questa la formula della Coppa Puglia, competizione che prevede la partecipazione di 44 squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria e 43 squadre partecipanti al campionato di Seconda Categoria, per un totale di 79 società (4 squadre di Prima categoria e 4 squadre di Seconda Categoria hanno fatto richiesta di rinuncia).

Nella fase preliminare la Bs soccer team Fasano dovrà vedersela con l’Atletico Pezze e l’Esperia Monopoli, con debutterà proprio contro la compagine monopolitana questo pomeriggio (mercoledì 5 ottobre). La gara, inizialmente in programma al campo “Tommaso Carrieri” di Monopoli, verrà disputata all’Arena degli Ulivi di Fasano su richiesta di inversione di campo da parte dell’Esperia.

«Affronteremo questa competizione con entusiasmo, con quell’entusiasmo genuino e tipico delle prime volte. Per noi è un debutto in questa competizione e per molti nostri giovani giocare ogni tre giorni può rappresentare una novità. La nostra mentalità non cambia ed è quella di pensare partita dopo partita e cercare di arrivare più in fondo possibile, che sia in campionato o che sia in coppa».

Gianclaudio Semeraro, presidente-tecnico della Bs soccer team Fasano