Seconda Categoria, il centrocampista Giovanni Pace apre il mercato della Bs soccer team

FASANO – Dopo la vittoria al debutto del campionato di Terza Categoria, Gianclaudio Semeraro vuole continuare la sua scalata tra le serie dilettantistiche. Il presidente-allenatore sta infatti allestendo una rosa che sia fortemente competitiva e che lotti per il primato nel girone di Seconda Categoria Puglia.

Il primo innesto che andrà a rinforzare la rosa bianco-celeste ha il nome di Giovanni Pace, fasanese doc, 30 anni, geometra di centrocampo e tanta esperienza nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Semeraro ha affidato a lui le chiavi del centrocampo Bs soccer team Fasano e spetterà a Pace dettare i tempi di gioco e affiancare i più giovani nel loro percorso di crescita.

Il neo centrocampista biancazzurro ha tirato i primi calci ad un pallone nel Novara, squadra all’epoca militante in Serie C2, per poi successivamente trasferirsi all’Esperia Monopoli con cui ha svolto tutta la trafila delle giovanili, fino all’under 18.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Ostuni, Toma Maglie, Us Città di Fasano (squadra con cui ha anche conseguito la storica doppietta: campionato di Promozione e Coppa Italia nella stagione 2016/2017) ed Atletico Pezze, società da cui proviene e militante nel Girone B di Prima Categoria.

Sono entusiasta di far parte di questo progetto. Un progetto serio e ambizioso, qui mi sono reso conto subito che ci sono tutti i presupposti per fare bene e per vivere un campionato da protagonisti. Metterò a disposizione della squadra tutta la mia esperienza per far crescere i giovani il più in fretta possibile, qui la scuola calcio è un grande serbatoio di talenti e scendere in campo con gente affamata è fortemente motivante. Il mio idolo? Da quando ero bambino ammiravo le gesta del nostro concittadino Renato Olive. Ha scritto la storia del calcio italiano negli anni ’90 e da sempre cerco di imitarlo in tutto e per tutto, sia per i suoi valori tecnici per i suoi valori umani dediti alla passione e al sacrificio».

Giovanni Pace, centrocampista Us Fasano