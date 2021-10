Slalom, il 7° Trofeo “Selva di Fasano” chiuderà la stagione 2021

Si terra il 20 e 21 novembre la classica gara di abilità organizzata dalla scuderia Fasano corse

FASANO – Saranno i tornanti nostrani a far calcare il sipario sulla stagione 2021 di Slalom. Si concluderà su uno dei percorsi di Puglia più belli e più conosciuti del motorsport nazionale con l’appuntamento fissato per novembre. Infatti il 20 e 21 novembre prossimi si correrà il Trofeo “Selva di Fasano”, giunto alla settima edizione ed organizzato dalla scuderia Fasano Corse. Una kermesse automobilistica valida per il Trofeo Italia Slalom Sud e per la Coppa di Zona 4, che in pochi anni ha conquistato il gradimento crescente di piloti e di addetti ai lavori, in un connubio ideale con il territorio che lo ospita.

Con i suoi oltre cento partecipanti nell’edizione precedente, disputata nel 2019 (manifestazione ferma nel 2020 per la nota pandemia da Covid 19) e vinta da campano Salvatore Tortora, anche la sfida in programma tra poco meno di un mese si preannuncia aperta e spettacolare sulla celeberrima SP2, teatro storico delle cronoscalate, dove la linea di partenza sarà fissata in prossimità del Canale di Pirro, per un tracciato lungo 2520 metri con 13 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web ufficiale http://www.fasanocorse.com/.