Under 12 femminile, il Tennis club Fasano pronto per la fase di Macroarea nazionale

Secondo anno consecutivo per il sodalizio fasanese

PALERMO – Stabile le date per la fase di Macroarea nazionale per la competizione a squadre Under 12 femminile, dove il Tennis club Fasano è approdato per il secondo anno consecutivo. Appuntamento fissato per il 18 e 20 settembre al Circolo tennis Palermo per la squadra composto da Chiara Capurso ed Olga Di Bari che ha staccato il biglietto per la qualificazione al turno successivo della competizione imponendosi sul rettangolo di gara dello Sporting club Cerignola. In terra dauna le racchette rosa del Tennis club Fasano hanno centrato la vittoria conseguendo parziali di tutto rispetto (Capurso ha vinto per 6/1 6/3 e Di Bari per 6/1 6/1).

Un traguardo volante prezioso per la squadra fasanese che in terra siciliana sarà accompagnata dal capitano Isabella Arnese che ha saputo svolgere a pieno il proprio compito risultando un valido supporto nel corso delle gare e della stessa preparazione all’evento.

La qualificazione in Sicilia rappresenta un traguardo di peso per la società fasanese che si presenterà ai nastri di partenza della competizione con le altre squadre che rappresenteranno la Puglia a livello nazionale.