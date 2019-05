Slalom, Il Trofeo Selva di Fasano punta all’Italiano

Partito il conto alla rovescia per l’ambiziosa competizione giunta alla sesta edizione

FASANO – Lo storico tracciato che ha sempre ospitato la cronoscalata fasanese si appresta ad accendere il semaforo verde per lo Slalom Trofeo Selva di Fasano, una disciplina che è in continua ascesa anche sul nostro territorio.

Mancano solo poche settimane per la sesta edizione di una competizione portata in scena dalla Fasanocorse e valevole anche come prova del Trofeo Fasano Corse, giunto alla decima edizione, ma anche per la Coppa Aci Sport di zona e per il campionato interregionale Slalom (Basilicata-Campania-Puglia).

Aperte le iscrizioni per la gara nostrana

Aperte le iscrizioni alla gara nazionale le cui verifiche ante gara si svolgeranno presso la Casina Municipale sabato 8 giugno, mentre la ricognizione del percorso e gara si terranno direttamente domenica 9, con partenza dal Canale di Pirro, con arrivo in viale Toledo a Selva.

La locandina dell’evento

Un tracciato affasciante che dal Canale porta alla Selva

Sarà una gara di abilità, nel perfetto stile dello Slalom, con un tracciato lungo circa 2.520 metri che sarà caratterizzato dalla presenza dei birilli lungo il percorso che metteranno a dura prova l’abilità del concorrente. Rispetto a qualche anno addietro il tracciato ha subito un ritocco con l’anticipo della linea di partenza, ubicata sempre nei pressi del Canale di Pirro, sulla strada che conduce verso l’entroterra.

A livello regolamentare le novità sono di non poco conto dato che l’allungamento del tracciato ha permesso di far diventare la competizione uno Slalom a tutti gli effetti, perdendo la denominazione “Mini” delle passate edizioni. Un traguardo di non poco conto che potrebbe portare a stretto giro di qualche edizione anche a prendere una titolarità ambiziosa entrando nell’ambito del calendario del campionato tricolore della specialità.

Il blocco di partenza