Serie D, Sarà un “Curlo” tutto biancazzurro per l’assenza dei tifosi ospiti

Divieto di trasferta per i dauni nella sfida di cartello del debutto

FASANO – Ci saranno solo tifosi biancazzurri sul spalti del “Curlo”, nel debutto in campionato con il ricercato derby con il Foggia. Il responso è arrivato nel pomeriggio di ieri, dopo il tavolo tecnico tenuto in Questura di Brindisi, in seguito a quanto emerso dalle determinazioni pubblicate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni pubbliche (33/2019 del 28 agosto). In precedenza era già arrivata la comunicazione da parte dalla Lega di sospendere preventivamente la vendita dei biglietti del settore ospite, in attesa della decisione che sarebbe emersa dal tavolo tecnico del comitato d’analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive per l’evento specifico.

Una decisione che era attesa

La notizia era nell’aria e, quindi, per il derby che evoca la serie C2 dei tempi d’oro dei biancazzurri non ci saranno i tifosi ospiti al seguito. Di certo la sfida sarà quella di cartello della prima giornata, con le luci della ribalta, anche mediatica, che saranno inevitabilmente accese sul “Curlo” da dove parte la nuova avventura dei satanelli, dopo il fallimento di quest’estate che l’ha portato a ripartire dalla serie D.

La società ha fatto partire la prevendita con alcune novità

In prevendita risparmi un euro

Sarà una gara che richiamerà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni ed in merito è già partita la prevendita dei biglietti d’accesso con la novità, decisamente inusuale, del risparmio di un 1 acquistando il biglietto preventivamente. La società fa sapere che da quest’anno non c’è solo un risparmio sulle file ai botteghini, acquistando in prevendita, ma anche un risparmio economico.

I punti vendita sono i soliti:

Caffè Antico, via San Francesco (Cafetteria), tutti i giorni esclusa la domenica.

Uffici stadio “Curlo”, via D’Acquisto, 1, tutti i giorni fino alle ore 19 di sabato.

Sarà anche la domenica della solidarietà

Per la partita è stata indetta una raccolta solidale a favore dell’Asfa Puglia, un’associazione no-profit che nasce nel 2017 con lo scopo di creare una rete a supporto delle famiglie con autismo. Basterà un euro per contribuire alla raccolta, partecipando anche al sorteggio di alcuni premi con la collaborazione anche dello Zoosafari.