Serie D, l’Us Fasano può contare su un uomo in più a centrocampo

L’ingaggio arriva alla vigilia del via della stagione con la presentazione della squadra fissata per domani

FASANO – Risolti tutti gli intoppi burocratici la società biancazzurra ha ingaggiato il calciatore paraguaiano Richard Lugo Martìnez, classe 1992, già visto all’opera in alcune recenti amichevoli. Lugo Martinez può rivestire il ruolo sia di centrocampista che di esterno d’attacco e centravanti.

Il nuovo acquisto è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese, senza però mai riuscire a debuttare. Dopo gli anni in Friuli, Lugo Martinez fa ritorno in Paraguay dove calca i campi della massima serie con l’Independiente de Campo Grande e Sportivo Carapegua.

Pronto per il debutto nella prima di campionato

Le sirene tricolori non si fanno attendere e così ritorna in Italia e veste le maglie di Bari (serie B) e Grosseto, Bisceglie, Virtus Francavilla e Fidelis Andria in serie C (con brevi parentesi in Paraguay al Guarani e al Club Sportivo 2 de Mayo). Una carriera con filo diretto tra Paraguay e Italia quella di Lugo Martìnez che arriva a Fasano all’età di 28 anni ed è pronto a mettersi in mostra già nella sfida di domenica prossima al Comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli, dove affronterà la Puteolana 1902.

Domani la presentazione ufficiale della squadra

In occasione del via della stagione domani sera, alle or e19:30, sul manto erboso del “Curlo” si svolgerà la presentazione della prima squadra e della Juniores nazionale. Per l’occasione verranno svelate le tre maglie: la prima, rigorosamente biancazzurra, la seconda, con un richiamo meravigliosamente vintage, e la terza… tutta da scoprire!

In chiusura dell’evento ci sarà anche una lieta sorpresa per tutti i tifosi biancazzurri che accorreranno sul manto erboso di “casa”. L’ingresso sarà libero e l’evento si terrà con rispetto di tutte le norme anti-covid, partendo dall’obbligo dell’uso della mascherina.