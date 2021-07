Serie D, l’Us Fasano cambia tutto e punta sulla guida tecnica di Beppe Mosca

Nulla da fare per la riconferma del fantasista Melillo e di Gentile che passano al Francavilla

FASANO – Sarà Beppe Mosca a guidare la compagine biancazzurra nella prossima stagione. L’Us Fasano ha scelto il mister per la quarta stagione di fila in serie D. Siciliano di nascita, per l’esattezza Taormina, risiede da una ventina d’anni in Puglia dove ha iniziato ad allenare alla Pro Italia Galatina, vincendo il campionato di Promozione. In Eccellenza ha guidato il Lucera, il Copertino (in più stagioni), Sogliano, Nardò, Manduria e, per ultima, ancora Galatina nella stagione 2016/17, ultima annata in cui ha allenato. Il presidente Franco D’Amico fa un’altra scommessa puntando sul valore di un tecnico che finora non ha mai guidato una compagine in serie D, ma per il diretto interessato non è un problema.

“Ma questo non mi spaventa – afferma il neotecnico Mosca – avendo una lunga militanza da calciatore anche in categorie superiori ed in squadre importanti. Sono onorato e felice di arrivare in una società organizzata in cui trovo una dirigenza competente e in una piazza come Fasano, passionale come me. Conosco il presidente D’Amico da una ventina d’anni. Nel 2006 avrei già potuto diventare l’allenatore del Fasano, ma poi non se ne fece più nulla”.

Di tutto rispetto il palmarese di calciatore, nel ruolo di attaccante, tra serie C1, C2 e Interregionale, in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Spezia, Catania, Triestina, Trapani e Spal e con quasi 130 reti realizzate.

Angelo Cipulli, il nuovo direttore generale dell’Us Fasano

Non è il primo volto nuovo in vista della prossima stagione per la società biancazzurra che negli scorsi giorni ha registrato l’addio del direttore generale Antonio Obbiettivo che ha lasciato il posto al ritorno di Angelo Cipulli, vecchia conoscenza dei tifosi locali per i trascorsi nella società dell’allora patron Fabio Ghirelli, a cavallo tra la serie D e la C2.

Per quanto riguarda la società sembra aver cambiato direzione, rispetto alle dichiarazioni lasciate sul finire della scorsa stagione, quando si parlava della riconferma dell’80 per cento della vecchia rosa. La conferma arriva dalla partenza di elementi di spicco come il centrocampista Ezequiel Melillo, approdato al Francavilla in Sinni, insieme all’esterno alto Tomas Gentile. Per quanto riguarda le riconferme sembra certo il rinnovo del contratto del capitano Giorgio Bernardini.