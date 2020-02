Serie C Femminile, la Final4 di Coppa Puglia si terrà a Fasano

Grande soddisfazione per la società fasanese che potrà organizzare l’evento top a livello regionale

FASANO – Operazione compiuta per Il Podio Fasano che si è aggiudicata l’organizzazione della Final4 di Coppa Puglia, in programma nella giornata dell’11 aprile. Il Comitato regionale Fipav ha assegnato l’organizzazione dell’evento proprio alla società del presidente Lorenzo Abete, risultando dagli atti federali l’unica società che ha presentato la richiesta. Senza dubbio un evento di cartello per l’intero movimento di pallavolo locale.

Il presidente Abete, grande occasione per Fasano

“C’è soddisfazione – afferma il presidente Abete – ora attendiamo di conoscere il supporto che ci darà l’Amministrazione per un evento che per un giorno accenderà le luci della ribalta sulla pallavolo femminile regionale. Il programma, di massima, prevede la disputa delle due semifinale nella mattinata, con l’impegno in simultanea su due campi di gara. Di certo il campo principale sarà quello della palestra Salvemini, mentre il secondo dovrebbe essere quello del tensostatico, ma in alternativa stiamo pensando anche ad un campo fuori città. Attendiamo di metterci ad un tavolo con l’assessore al ramo per perfezionare il programma”.

La formula è quella classifica con le due semifinali nella mattinata e la finale nel pomeriggio. Sono già stati resi noti gli accoppiamenti delle Semifinali

Il programma delle Semifinali della Final4

New Optics Melendugno-Farmacia centro Conversano

Primadonna Bari volley-Il Podio volley Fasano