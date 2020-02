Serie C Femminile, Il Podio Fasano batte in casa la capolista e si rilancia

Nella seconda di ritorno le biancazzurre mandano al tappeto la Newoptics Melendugno

FASANO – Inizia con il piglio giusto il girone di ritorno per le ragazze di coach Rampino che in casa mandano al tappeto la capolista Newoptics Melendugno (3-1). Siamo alla seconda di ritorno, ma nel primo turno le biancazzurre hanno rispettato il riposo imposto dal calendario.

Una vittoria piena che permette a Micaela Benefico e compagne di frenare la marcia delle salentine, candidate numero uno per il salto di categoria. Ritornano alla vittoria in campionato, quindi, le biancazzurre, dopo il doppio scivolone che ha caratterizzato la chiusura del girone d’andata. Di certo il buon momento delle fasanesi era emerso già nei Quarti di finale della Coppa Puglia, con la vittoria sul campo del Nardò, capolista del girone B.

Una gara perfetta del mago coach Rampino

Sul rettangolo di gioco del “Salvemini” le salentine sono arrivate con il pubblico al seguito, ma le locali non si sono fatte distrarre dagli eventi esterni ed hanno mostrato il massimo della concentrazione, come l’impegno richiedeva.

Una gara giocata punto a punto e studiata molto bene dal coach biancazzurro che è riuscito a colpire le fonti del gioco salentino non permettendo di mettere in pratica il proprio potenziale. Un avvio a spron battuto con una vittoria di set frutto del perfetto gioco collegiale. Il pari delle ospiti ha fatto bracollare le biancazzurre, ma hanno trovato subito la forza di riprendere il giusto cammino portando in porto una vittoria di peso che rilancia le quotazioni de Il Podio Fasano in chiave promozione.

Nel prossimo turno Il Podio Fasano sarà di scena sul campo dell’Argese Rainbow Crispiano.

Il tabellino della gara

Il Podio volley Fasano-Newoptics Melendugno: 3-1

(25-18; 18-25; 25-21; 25-16)

Il Podio volley Fasano: Fornaro, Lavecchia, Casalino, Albanese, Dakaj, Neglia, Benefico, Pereira, M. Cofano, Imperatore, Bagorda, I. Cofano, Ferrara. All. Rampino.

Newoptics Melendugno: La Rocca, Greco, Basciano, Izzo, Romano, Carofiglio, Marra, Furleo, Rescio, Gentile, Schito. All. Cancelli.

Arbitro: Formica e Rucco.