Serie B2 Femminile, Il Podio Fasano cerca l’impresa in casa della capolista

Nella 21esima giornata arriva un’altra sfida complicata per le biancazzurre di coach Rampino

CORRIDONIA (MC) – Trasferta ostica per Il Podio volley Fasano alle prese con la capolista Corridonia Carplast. Nella sesta ed ultima trasferta di fila le biancazzurre di coach Adolfo Rampino saranno chiamate ad un impegno sulla carta molto ostico che arriva dopo la brillante vittoria al tie-break del turno infrasettimanale contro la Lg Umbyracing Futura (2-3). Siamo alla 21esima giornata di un campionato sempre più avvincente per Il Podio volley Fasano che viaggia in terza posizione.

La compagine marchigiana del Corridonia all’andata si è imposta in Puglia al tie-break, al termine di una gara davvero molto combattuta. Roster marchigiano che mostra sole due sconfitte, entrambe per 3-2, incassate nel girone di andata. Il Corridonia Carplast è allenato da Mauro Messi ed è formato da giocatrici di riprovata esperienza tra le quali spicca il capitano Carlotta Romani.

“Come in quel di Teramo – commenta il capitano biancazzurro Valeria Cristofaro – andiamo a Corridonia per inseguire un unico risultato: la vittoria. Siamo in un buon periodo e proviamo ad allungare la striscia positiva. Non abbiamo da perdere nulla e, quindi, ci troviamo in una condizione mentale diversa rispetto a loro che non hanno la possibilità di sbagliare se vogliono chiudere questo campionato al primo posto”.

Fischio d’inizio fissato alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Corridonia con la direzione di gara affidata a Andrea Morelli e Marzio Camiscia.