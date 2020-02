Serie A1, la Junior Fasano in Alto Adige contro la Sparer Eppan

Nel posticipo della terza di ritorno i biancazzurri scendono in campo nel pomeriggio

APPIANO (BZ) – Si gioca in posticipo nella terza di ritorno con la Junior Fasano che sarà di scena in Alto Adige per affrontare la Sparer Eppan. Sul rettangolo di gioco dell’Appiano la Junior Fasano cerca continuità nei risultati, alla luce di un ritorno che ha evidenziato un buon momento di forma con il pari esterno sul campo dell’Alperia Merano (30-30), seguito dalla vittoria interna contro il Trieste (29-26) dello scorso turno. Una sfida esterna delicata, contro la locale compagine della Sparer Eppan che nello scorso turno ha incassato una sconfitta lontano da casa contro la Ego Siena (32-27), ma in settimana è ritornata in campo per il recupero della prima giornata, giocando contro il Bolzano ed incassando un’altra battuta d’arresto (24-35).

Gli altoatesini sono reduci da un periodo negativo

Una formazione da prendere con le pinze perché ha concretizzato la propria classifica, a ridosso della zona spareggi, conquistando due vittorie su tre fuori casa. Infatti la compagine del piccolo centro in provincia di Bolzano si è imposta sui campi della Metelli Cologne e su quello del Pressano.

Sul fronte interno il tecnico Ancona conta di recuperare a pieno le condizioni di forma di Marko Knezevic, mentre è ancora in forse la presenza di Zeliko Beharevic.

La gara d’andata fece emergere la vittoria dei biancazzurri

Tra le file degli altoatesini allenati da Miljan Gagovic spiccano i nomi di Nikola Arsenic ed Aleksandr Semikov, sono proprio loro i terminali offensivi micidiali dello Sparer Eppan. Per la cronaca all’andata i biancazzurri si imposero con un finale scoppiettante (32-27), ma rispetto ad allora la squadra è stata rinforzata, operando anche il cambio alla guida tecnica.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16:30 con la direzione di gara affidata alla coppia composta da Matteo Corioni e Pierluigi Falvo.