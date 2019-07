Serie A, Dalla Bs soccer Fasano all’Us Lecce

Due giocatori della scuola calcio approdano ad un Club del massimo campionato

FASANO – Nuovo colpo di mercato per la scuola calcio Bs soccer team Fasano che piazza il terzino destro Luigi Mazzarano ed il difensore centrale Mario Dell’Acqua nel mondo del professionismo. I due calciatori classe 2005 hanno firmato nelle scorse ore il loro contratto nel mondo del professionismo chiamati a vestire la maglia giallorossa del neopromosso Us Lecce in serie A.

La scuola calcio Bs soccer si conferma una fucina di talenti

La scuola calcio della Bs soccer team Fasano si conferma una fucina di talenti con altri giocatori che si aggregano a formazioni del massimo campionato nazionale, pronti a mettere in bella mostra quanto hanno appresto negli anni trascorsi sui campetti fasanesi.

“Non posso che essere estremamente contento e soddisfatto – afferma il presidente della Bs soccer Gianclaudio Semeraro – di questo ulteriore traguardo raggiunto. Questa è un’ulteriore affermazione del duro lavoro compiuto con questi ragazzi negli ultimi anni”.

Il team manager Gialluisi con i due giocatori neogiallorossi

Continuano, quindi, le conferme per l’ottimo lavoro svolto negli anni dai tecnici e dirigenti della scuola calcio fasanese, sempre pronta a stupire con nuove sorprese di calciomercato.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre operazioni

“Sono numerosi i talenti presenti tra le fila delle nostre rappresentative – ribadisce il team manager Paolo Gialluisi – e sicuramente Mazzarano e Dell’Acqua erano tra i più pronti per avanzare nel mondo del professionismo. Non mi sento di affermare, però, che non ci saranno altre belle sorprese in uscita per la Bs soccer team Fasano nelle prossime settimane”.