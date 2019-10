Seconda categoria, si parte subito con il derby di Coppa Puglia

Savelletri ed Atletico Pezze subito in campo per la stracittadina

FASANO – Tutto pronto per una nuova stagione agonistica nel campionato regionale di Seconda categoria che vedrà, ancora una volta, ai nastri di partenza due sodalizi sportivi locali: l’Atletico Pezze ed il Savelletri.

Si parte domenica prossima con entrambe le società inserite nel girone B della competizione che vede al via 13 formazioni con la formula che prevede il salto di categoria per la prima classificata, mentre dalla seconda alla quinta si accede ai play-off per stabilire una graduatori per eventuali ripescaggi, che arrivano con puntualità. L’ultima classifica retrocede in un eventuale Terza categoria a livello provinciale che non sempre vede la luce.

Aspettando il campionato arriva il derby di Coppa Puglia

Una fase di gara del derby dello scorso anno

Come sempre il via al calcio giocato ufficiale arriva con il classico derby cittadino di Coppa Puglia che vede gli abbinamenti seguendo il criterio di vicinanza geografica. La prima fase prevede gare di andata e ritorno con il debutto previsto al Comunale di Montalbano domani (giovedì 3 ottobre), fischio d’inizio fissato alle ore 15:30, il return match è in programma per il 24 ottobre. La vincente approda ai 16esimi, sempre con la doppia sfida, in programma il 28 novembre ed il 12 dicembre. Per la cronaca la finale della competizione è prevista, sempre in doppia sfida, il 9 ed il 23 aprile 2020.