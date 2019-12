Seconda Categoria, l’Atletico Pezze si impone a Fragagnano in rimonta

Nella nona giornata i ragazzi di mister Cardone ritornano al successo in esterno

FRAGAGNANO (TA) – Una partita scoppiettante che si decide nel secondo tempo con i biancazzurri di mister Cardone che ribaltano il risultato e portano a casa una vittoria di peso, giunta dopo due pareggi ed una sconfitta. Siamo alla nona giornata d’andata e per i biancazzurri arriva l’aggancio al podio del girone B.

In cronaca l’Atletico Pezze attacca bene nel primo tempo e cerca più volte la conclusione con Pertosa, Olive e Trisciuzzi, ma senza successo.

Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al primo affondo con D’Elia che insacca a due passi dalla porta, al termine di un’azione molto elaborata. Reazione veemente dell’Atletico Pezze che con una punizione di Pertosa porta il risultato in parità, poi in superiorità numerica Ruggieri insacca per il definitivo 2-1.

Una vittoria con dedica al presidente Cardone

“Ci siamo allenati – afferma il tecnico Vito Cardone – al massimo, oggi non ci avrebbe fermato nessuno. Una squadra che ha fame di vincere e l’abbiamo dimostrato. Questa vittoria la dedichiamo al nostro presidente”.

Il tabellino della gara

Fragagnano-Atletico Pezze 11: 1-2 (0-0)

Reti: 10’ s.t. D’Elia (F), 24’ s.t. Pertosa (P), 40’ s.t. Ruggieri (P).

Fragagnano: Spina, Ungaro, Soumareh, Manigrassi, Diouf, Santese, Joel, Tounkara, Jaafar (Spina D), D’Elia, Carrieri (Del vecchio). All. Molino.

Atletico Pezze 2011: Baccaro, Carrieri (Sforza), Vinci (Santoro), Olive (Spinosa), G. Fanizza, F. Fanizza, Legrottaglie (Ruggieri), Trisciuzzi, Pertosa, Bagorda (Memolla), Musa. All. V. Cardone.

Arbitro: Calabrese di Lecce.

Note: Espulsi al 33’ s.t. D’Elia e L. Cardone, al 29’ s.t. F. Fanizza ed al 13’ s.t. V. Cardone.