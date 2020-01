Seconda Categoria, l’Atletico Pezze infila la quarta vittoria superando il Santa Rita

Nell’ultima d’andata i ragazzi di mister Cardone si confermano al secondo posto

PEZZE DI GRECO – Una vittoria all’inglese contro l’Azzurri Santa Rita (2-0) nell’ultima d’andata segna l’inizio del nuovo anno per i ragazzi del tecnico Vito Cardone. Tra le mura amiche i biancazzurri della frazione riprendono da dove avevano lasciato prima delle festività, portando a quattro le vittorie consecutive, mentre salgono a cinque i risultati utili di fila. Un’affermazione di peso contro una pericolante che lascia l’Atletico Pezze in scia della prima posizione con 24 punti, con un lusinghiero secondo posto, a sei lunghezze da un’incontenibile Hellas Laterza, mentre sono tre i punti di vantaggio dalla terza della classe, la Grumese.

Nel primo tempo sblocca Fanizza

In cronaca all’8′ ci pensa Giuseppe Fanizza a sbloccare la gara di testa su perfetto corner di Bagorda. Il forte vento condiziona la sfida e per i locali i tentativi di raddoppio sono vanificati sul nascere, nonostante i tentativi di Trisciuzzi dal limite, una punizione di Francesco Fanizza ed un tiro debole di Bagorda.

Nella ripresa il raddoppio è di Cardone

Nella ripresa, nonostante il vento a sfavore, i ragazzi di mister Vito Cardone macinato grande gioco e varie azioni ed il raddoppio arriva con Leo Cardone al 29′, dopo un assist millimetrico di Pertosa. Tra le note liete resta l’esordio al 43’ di Petrosillo.

Il tecnico biancazzurro è raggiante di gioia

“Non esistono partite facili – afferma il tecnico Vito Cardone – Non c’è classifica che tenga, una volta entrati in campo noi siamo 11 e loro anche. Oggi come avversario avevamo anche un vento forte. Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una partita incredibile. Quando si ha voglia di vincere ed unione di intenti la vittoria è più facile”.

Il tabellino della gara

Atletico Pezze 2011-Azzurri Santa Rita: 2-0 (1-0)

Reti: 8′ p.t. G. Fanizza G, 29’ s.t. L. Cardone.

Atletico Pezze: Baccaro, Saponaro, Vinci (Pertosa), Mancini (Petrosillo), Fanizza G, Fanizza F, Cardone (Sforza), Trisciuzzi, Tauro (Legrottaglie), Bagorda (Olive), Musa. All. Cardone

Azzurri Santa Rita: Rizzello, Zurlo, Blasi, Semeraro, Cataldi, Gianniello, Mazzoni Da, Morieri, Montanaro, Mazzoni Di, Lopez. All. Epifani.

Arbitro: Battista di Bari.