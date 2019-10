Seconda categoria, l’Atletico Pezze allunga la serie positiva

Vittoria in rimonta sul Triggiano per i biancazzurri di mister Cardone

PEZZE DI GRECO – Terzo risultato utile consecutivo e seconda posizione in classifica, questo quanto emerge al triplice fischio della sfida interna contro l’Arcobaleno Triggiano (2-1). I ragazzi del tecnico Vito Cardone centrano una vittoria di peso che conferma il fortino del “Sergio Ancona” in quest’avvio di stagione.

Una vittoria che non è stata facile al cospetto di un avversario reduce da tre sconfitte di fila che cercava proprio nella sfida valevole per la quarta giornata il cambio di rotta. Così non è stato, ma l’avvio ha fatto tremare i biancazzurri che all’8’ erano sotto alla luce della marcatura di Pastore. Una rete che galvanizzava gli ospiti che riuscivano a reggere per un intero tempo.

Il ribaltone arriva nella ripresa

Nella ripresa l’ingresso di Ruggieri e Mancini dava una nuova spinta ai locali che prima pareggiavano con Spinosa, lesto a ribadire in rete sulla ribattuta del portiere su penalty, e poi passavano in vantaggio con Sforza che di testa spediva in rete un corner di Pertosa. Nel finale l’Atletico Pezze mancava la terza rete con Orlando, lasciando in bilico fino alla fine il risultato.

Nel prossimo turno arriva la stracittadina in esterno con il Savelletri. Per la cronaca le due compagini fasanesi si sono già incrociate in Coppa Puglia con il passaggio del turno che è andato al Savelletri (1-1; 1-1) che ha avuto la meglio ai calci di rigore.

Il tabellino della gara

Atletico Pezze 2011-Arcobaleno Triggiano: 2-1 (0-1)

Reti: 9′ p.t. Pastore (T), 13’ s.t. Spinosa (P), 35’ s.t. Sforza (P).

Atletico Pezze 2011: Baccaro, Sforza, Vinci, Legrottaglie (Mancini), Fanizza G, Fanizza F (Orlando), Tauro (Santoro), Trisciuzzi, Spinosa (Saponaro), Pertosa, Olive (Ruggieri). All. Cardone.

Arcobaleno Triggiano: Carbonara, Campobasso, Colella, Carbonara (Cortese), Pastore, Nuzzo, Spizzico, Del Medico, Toritto, Cardinale, Sebastiano. All. Albore.

Arbitro: Pioggia di Taranto.

Note: Espulso al 27’ s.t. Fanizza G. (P) ed al 30’ s.t. Colella (T).