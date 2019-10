Seconda Categoria, il Savelletri fa sul serio e punta al primato del girone

Il diesse Orlandino ci mette la faccia nella campagna acquisti

SAVELLETRI – Siamo alla vigilia del campionato e ci pensa il neodirettore sportivo Carmelo Orlandino a scoprire le carte del Savelletri del presidente Francesco Gioioso. Dopo il rischio di non rivedere ai nastri di partenza il sodalizio del borgo marinaro adesso arriva la concretezza di un calcio mercato che ha rinforzato il gruppo che quest’anno sarà guidato in panca dal tecnico Antonio Carnevale.

“Senza voler peccare di presunzione – afferma il diesse Orlandino – l’ambizione è quella di poter portare il Savelletri a competere in categorie superiori. Se invece dobbiamo parlare di obiettivi concreti e realistici più a breve termine, quest’anno puntiamo sicuramente ad arrivare quanto meno in zona play off”.

Si riparte da una nuova guida tecnica e per il direttore sportivo non ci sono stati dubbi a nominarlo.

“Quando ho conosciuto Antonio – conclude – ho rivisto in lui delle caratteristiche simili alle mie. È un ragazzo ambizioso, serio e molto preparato. È la sua prima vera esperienza su una panchina, così come lo è per me quella da direttore sportivo. Siamo entrambi due scommesse, e vogliamo provare a creare un binomio vincente sin da subito”.

Una rosa con volti nuovi e vecchie conoscenze

In merito alla rosa dei giocatori si riparte dalla riconferma di gran parte dei giocatori dello scorso anno come gli attaccanti Enzo Mancini, classe ’93, ed Alessandro Musa, classe ’93, Tra i volti nuovi spicca quello del difensore Andrea Messina, classe ’79, e del portiere Biagio Di Gennaro, classe ’93. Il debutto è previsto per domenica al Comunale di Montalbano contro l’Hellas Laterza, fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.

Questo pomeriggio in campo nella gara d’andata del primo turno di Coppa Puglia contro l’Atlerico Pezze sul rettangolo di gioco del Comunale di Montalbano, fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.