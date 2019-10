Rally del Molise, l’equipaggio del fasanese Conteduca sul gradino più alto della Rs

L’esperto navigatore nostrano ha brindato ad un meritato successo

CAMPOBASSO – Gradino più alto del podio al 24esimo Rally del Molise per l’equipaggio del driver Raffaele Panichella, navigato dal fasanese Vitangelo Conteduca, al volante di una Renault Clio Rs3 nel gruppo Rs. La competizione si è tenuta nello scorso week end per una due giorni aperta con la prova spettacolo del sabato a Campobasso, mentre la vera competizione si è registrata nella mattinata di domenica con le 8 prove speciali (Busso, Bosco Macera e Castelpetroso) d’affrontare per una gara valevole come prova della Coppa Aci sport, settima zona.

L’equipaggio Panichella-Conteduca sotto il traguardo ha centrato il primo posto nel gruppo Rs (50’19.8), bissando il successo di poche settimane fa al Rally Porta del Gargano.

Raffaele Panichella e Vitangelo Conteduca, Renault Clio Rs3

Conteduca, abbiamo bissato il successo del Gargano

“Ce la siamo guadagnata tutta – afferma Conteduca – la vittoria. Sarebbe andata anche meglio se avessimo avuto le ali! Torniamo a casa, ancora come al Gargano, come il primo posto di classe ed il primo di gruppo, in una gara in cui sin da subito abbiamo dato il massimo, usando strategia e sempre più affiatamento, divertendoci come bambini!”.

Non è andata bene per l’equipaggio di Francesco Lacatena, navigato dall’altro fasanese Marco Darcavio, al volante di una Renualt Clio Rs3 della scuderia Motorsport, che ha terminato la propria gara nel corso della PS6 con un ritiro per un incidente che fortunatamente ha provocato solo danni meccanici.