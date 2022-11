Prima Categoria, l’Atletico Pezze sconfitto nella trasferta contro l’Ideale Bari

Nella quinta giornata i biancocelesti soccombono di misura nella trasferta in terra barese

FASANO ­– Non basta l’impegno all’Atletico Pezze per avere ragione di un’Ideale Bari (1-0) più incisiva e capace di concrentizzare al massimo l’unica rete della sfida. Per i biancocelesti la sfida parte subito in salita con bomber Donnaloia costretto ad abbandonare il campo già al 6’ del primo tempo. In cronaca con Pantaleo in cabina di regia la squadra di mister Cardone si fa pericolosa in diverse occasioni, sfruttando lanci in profondità e le incursioni di Schiavone che si fa ipnotizzare da Quaratino al 29’. Al 33’ nuova tegola con Caramia che è costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco. L’atletico sembra più in palla degli avversari che impensieriscono Lacirignola con un tiro di Lopez con il portiere biancoceleste che spedisce in angolo. Al 36’ è Schiavone che dalla sinistra fa partire un diagonale che attraversa l’area ed impattato da Ruggieri finisce alto. L’Atletico costruisce belle trame di gioco e sembra il preludio al gol, ma l’Ideale che va a rete: scocca il 44’ e sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra ci pensa Carelli a pescare in area Mariani che stoppa al volo anticipando Vinci ed insaccando alle spalle di Lacirignaola.

La ripresa si presenta avara di emozioni, unico squillo una bella punizione di Pantaleo che impegna Quaratino in corner. Sugli sviluppi dell’angolo è ancora Pantaleo a centrare direttamente la porta, ma Quaratino respinge. L’Ideale aggredisce in ripartenza colpendo una traversa con Greco, ma il risultato non cambia.

Testa ora alla Coppa Puglia con la sfida contro la Bs soccer team Fasano all’Arena degli Ulivi mercoledì che metterà in palio il passaggio alla fase successiva, mentre nel prossimo turno di campionato arriva il San Vito.

Il tabellino della gara

Ideale Bari-Atletico Pezze 2011: 1-0 (1-0)

Rete: 44’ p.t. Mariani (B).

Ideale Bari: Greco, Romita (Ferorelli), Mariani (De Giosa), Ferrulli (Giangregorio). A disposizione: Ruggieri, Masotti, Cippone, Spagnuolo, Giangregorio All. Giusto.

Atletico Pezze 2011: Lacirignola, Laterrenia, Caramia (Vinci), Palmisano V. A., Cascione, Angiulli (Olive), Potenza (Palmisano P.), Trisciuzzi, Donnaloia (Ruggieri), Pantaleo, Schiavone. Allenatore: Cardone. A disposizione Marchese, Calianno, Cardone A., Orlando, Rosati.

Arbitro: Defazio di Barletta.

Ammoniti: Portoghese (B), Angiulli (P), Caramia (P), Romita (I), Laterrenia (P), Olive (P).

La classifica di Prima Categoria girone B

Grottaglie calcio e Latiano 15; Rf Carovigno 1949 11; Fc Santeramo 10; Ideale Bari e San Vito* 7; Giovani Cryos 6; Noci Azzurri 2006* e Real Sannicandro* 5; Castellana 1928 4, Real Mottola calcio 2019 e Atletico Pezze 2011 3; Ragazzi sprint Crispiano*, Noicattaro e Arcobaleno Triggiano* 2. *hanno già riposato