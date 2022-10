Prima Categoria, l’Atletico Pezze a caccia della svolta tra le mura amiche

Nella quarta giornata i pezzesi domani affronteranno la Giovani Cryos dopo il successo di Coppa

PEZZE DI GRECO ­– Pochi giorni dopo il primo successo stagionale, anche se in Coppa Puglia, l’Atletico Pezze cerca la svolta in un campionato finora avaro di soddisfazioni con un disarmante zero in classifica. Siamo alla quarta giornata e per i biancocelesti di mister Vito Cardone arriva la sfida interna di domani (domenica 23 ottobre) contro la Giovani Cryos. Una compagine che veleggia in piena zona play-off, reduce da due vittorie interne, mentre in esterno ha segnato il passo sul campo della Fc Santeramo. L’Atletico Pezze, dal canto suo, ritorna al “Sergio Ancona” dopo la pesante sconfitta di Ostuni, contro la Rf Carovigno (7-1).

Certo la vittoria di Coppa contro l’Esperia Monopoli (3-0), conquistata tra le mura amiche, ha rappresentato una vera e propria iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Una partita che ha ridato il sorriso alla compagine pezzese, ma ora l’attenzione è tutta puntata alla decisiva terza giornata del triangolare che vedrà i biancocelesti di scena all’Arena degli Ulivi di Fasano per affrontare la Bs soccer team Fasano mercoledì 2 novembre.

Fischio d’inizio fissato alle ore 15:30 di domani al “Sergio Ancona” con la direzione di gara affidata a Nicolò Pio Mantuano della sezione di Bari.