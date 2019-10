Pesistica, Lapadula sul podio del Regionale Under 13 e 15 nello Strappo e Slancio categoria 55 Kg

L’evento si è tenuto al tensostatico organizzato dalla Fipe Puglia e dalla Egnazia crossfit

FASANO – Piena soddisfazione per il fasanese Francesco Lapadula che ha centrato il terzo gradino del podio nella categoria 55 chilogrammi, nella recente manifestazione di pesistica tenuta domenica scorsa al tensostatico fasanese.

La struttura di via Galizia si conferma al centro dell’attenzione per la disciplina della pesistica. L’ultimo evento ha visto l’organizzazione della fase regionale pugliese dei campionati italiani Under 17 ed Under 13. L’iniziativa ha visto la Fipe Puglia e l’Egnazia crossifit organizzare un evento che ha registrato la partecipazione di 100 atleti giovanissimi nelle specialità di Strappo e Slancio.





Il 15enne fasanese alla sua prima esperienza ha messo a segno nello Strappo una misura di 52 kg, mentre nello Slancio di 73 kg. Grande soddisfazione per gli organizzatori per un evento che ha registrato il pieno successo.