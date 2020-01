Javier Zanetti sarà l’ospite d’eccezione alla cena benefica di questa sera

“Eximia for Pupi” si terrà alla Masseria Pedali alla presenza dello storico capitano nerazzurro

FASANO – Tutto pronto per la cena benefica con Javier Zanetti che questa sera sarà il gradito ospite alla sala dei ricevimenti Masseria Pedali per presenziare ad «Eximia for Pupi», cena spettacolo di beneficenza. Una serata all’insegna della beneficenza per la raccolta di fondi in favore della «Fondazione Pupi Onlus» di Paola e Javier Zanetti.

Javier Zanetti, il capitano nerazzurro

Le parole del capitano nerazzurro di tutti i tempi

“Il sociale, in generale – dichiara lo storico capitano – è un aspetto di grande importanza sia per me che per la nostra società, non solo adesso da vice presidente, ma anche da giocatore prima. La Fondazione Pupi in particolare è parte di me e della famiglia. Da quando io e Paula abbiamo deciso di fondarla nel 2001 ci impegniamo per operare nel settore e promuovere la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti nelle aree sociali più vulnerabili. I progetti della Fondazione PUPI sono diversi e vari e hanno principalmente come beneficiari bambini e adolescenti, ci impegniamo a trasmettere loro le fondamenta necessarie per poter costruire un futuro migliore. Per il 2020 stiamo attivando un nuovo progetto che prevede un intervento mirato per combattere le dipendenze, quali droghe, alcol, gioco per citarne alcune”.

Zanetti sarà intervistato dal direttore di Intertv Scarpini

L’argentino che ha lasciato il segno nei supporter nerazzurri incontrerà i tifosi e sarà a loro disposizione, raccontando la sua gloriosa carriera di calciatore e quella da dirigente, concedendosi, con la disponibilità che da sempre lo contraddistingue, ad autografi e foto con i presenti. Zanetti sarà intervistato dal giornalista Roberto Scarpini, grande suo amico e direttore di InterTv.

“La Puglia è una regione – conclude – che affascina sia me che la mia famiglia. Ogni volta che torniamo ci sentiamo a casa e apprezziamo sempre di più le bellezze che questo territorio regala, dalle persone, alla cucina allo splendido mare”.

«Eximia for Pupi» è un evento organizzato in sinergia dagli Inter Club di Fasano e Martina Franca e ideato dalla tifosa martinese Emma Soldano, manager di Eximia, società italiana con sede in Martina Franca, leader internazionale nella costruzione, ideazione ed innovazione di macchinari medici ed estetici in ambito di fast body contouring e antiage (info 338.7756829).