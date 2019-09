Il Trofeo Verdemare entra nel vivo in questo weekend

Battute finali per la competizione che mette in palio un montepremi di 8500 euro

FASANO – Siamo al weekend decisivo per quanto riguarda il Trofeo Verdemare, in programma presso i campi del Tennis club silvano. La seconda edizione della competizione partita lo scorso 28 agosto si appresta ad entrare nel clou.

Dopo la rinascita dello scorso anno il torneo Open segna la sua 37esima edizione e lo fa con un montepremi di eccezione, decisamente il più corposo per una manifestazione di questa portata. Infatti è di euro 8.500, oltre all’ospitalità garantita per tutti i partecipati. Uno sforzo non indifferente che premia il Circolo tennis silvano grazie alla partecipazione di sponsor di peso che hanno reso possibile questa nuova edizione.

Gli incontri in programma oggi

L’unica variante rispetto al tabellone, non ancora definitivo in fase di stampa, riguarda la sfida delle ore 21 con Giacalone 2.2 che affronterà Garzelli 2.2.

Si parte alle ore 15 con il gli eventi di 3^ categoria sul campo 3, a seguire alle ore 16 sul campo principale sarà la volta della 2^ categoria, per la cronaca gli eventi della 4^ categoria si terranno alle ore 18:30, sempre sul campo 3.