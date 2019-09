Giovanile, la Bs soccer Fasano piazza Angelini all’Us Lecce

Un’altro atleta della scuola calcio varca i confini del mondo professionistico

FASANO – Un altro atleta della Bs soccer team Fasano sigla il suo primo contratto nel mondo del professionismo. Negli scorsi giorni Alessandro Angelini, terzino destro classe 2006, si è accasato con l’Us Lecce. L’accordo con il club giallorosso, la cui rosa è ormai rinforzata da ben 4 atleti del vivaio fasanese, arriva dopo essere stato visionato, nell’ultimo anno, da numerose società dilettantistiche e di categorie maggiori.

Angelini, porterò nel cuore gli anni della Bs soccer

“I miei dieci anni di scuola calcio alla Bs Fasano sono stati bellissimi ed indimenticabili – commenta a caldo il difensore Angelini – e non posso non mandare un grande abbraccio a tutti i miei ex compagni di squadra ed a mister Gianclaudio, una persona unica, protagonista della mia crescita sportiva e non solo, del quale sentirò senz’altro la mancanza”.

La scuola calcio di Semeraro passa in doppia cifra

Sono ben 10 gli atleti ceduti, dall’inizio di questa stagione, dalla scuola calcio di mister Gianclaudio Semeraro a diverse squadre del panorama calcistico pugliese e non solo: oltre ai quattro calciatori che hanno firmato in serie A con l’Us Lecce, altre tre giovani promesse sono già a disposizione del Francavilla Calcio (Lega Pro), un atleta con il Gubbio (Lega Pro) e due al Martina Franca (Eccellenza). Un’ulteriore conferma, questa, dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e dai dirigenti fasanesi, ormai “marchio di qualità” per la formazione delle future promesse calcistiche.

Al via nel weekend i tornei regionali Allievi e Giovanissimi

Nel frattempo, sui campi di allenamento della Bs Fasano, si sta preparando la prima giornata dei campionati regionali di Allievi e Giovanissimi, che si disputerà domenica prossima.

La locandina dell’evento

Pochi giorni prima, presso il centro sportivo della Bs Sport, verrà ospitato il primo “Corso maestro di tecnica” in Puglia, organizzato da “Football academy skills tecnique” e “La strada dei campioni – Puglia”, diretto da Ivan Zauli e che vedrà la presenza di oltre 25 tecnici, provenienti da varie società e scuole calcio della regione: per tre giorni (dal 26 al 28 settembre) si formeranno, con sessioni teoriche e pratiche, gli allenatori destinati a diventare maestri di tecnica.