Francesco Loliva inaugura una mostra personale a Milano

Il cardiologo fasanese presenta “Appunti di viaggio” nella Milano Art Gallery.

MILANO – La fotografia è arte e, come tale, prende vita grazie a due elementi fondamentali come testa e cuore che, con l’indispensabile supporto dell’occhio, regalano unicità a ogni scatto. Il dott. Francesco Loliva, medico cardiologo fasanese, ha ormai sperimentato da tempo questa magica formula che lo ha portato a specializzarsi sempre più nella sua passione, divenuta vera e propria dedizione.

In questi giorni, a Milano, il dott. Loliva ha inaugurato una sua personale, “Appunti di viaggio”, presso la prestigiosa Milano Art Gallery, lo spazio espositivo che ha ospitato i più grandi artisti contemporanei. Sono ben 40 le sue opere esposte nella mostra curata da Salvo Nugnes, manager, curatore d’arte e fondatore di Spoleto Arte, alla presenza della psicologa e scrittrice Cristina Cattaneo, Clelia Torelli di Panorama e il creativo delle celebrità Enrico Carazzato.

«Meravigliosi dettagli quelli che Loliva cattura nelle sue fotografie, le quali rendono il pubblico partecipe di esperienze suggestive. Sono scatti ricchi di emozioni, che infondono serenità e proclamano bellezza, frutto di un’attenta cura e selezione. Egli riesce con una semplicità brillante a creare giochi di luce che trasmettono speranza e amore per la vita» è stato il commento del curatore.

«L’essere stato invitato da Salvo Nugnes a esporre con una mostra personale nella Milano Art Gallery è stato per me motivo di grande orgoglio – ha invece dichiarato Francesco Loliva. – È stata una bella sfida preparare 40 opere da esporre in una così importante galleria di Milano. Il lavoro, comunque, è stato premiato. Mi fa piacere precisare che la maggior parte delle fotografie esposte ritrae la nostra amata Puglia. Al vernissage c’è stata una buona affluenza di pubblico tra cui diversi giornalisti ed artisti milanesi che mi hanno lusingato con i loro apprezzamenti. È doveroso da parte mia ringraziare il presidente Salvo Nugnes e tutto lo staff per l’alta professionalità con cui hanno allestito la mostra».

“Appunti di viaggio” sarà visitabile fino al 22 gennaio nella storica galleria in via G. Alessi 11, a Milano.