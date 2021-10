Fasano archery cup 2021, il tiro con l’arco rispolvera il fascino di un’antica disciplina

La locale associazione Arcieri delle Dune ha avuto il merito di creare un punto di riferimento in città LE FOTO

FASANO – Il tiro con l’arco affascina la Città della Selva e conferma arriva dalla kermesse Fasano Archery cup 2021, giunta alla sua seconda edizione e tenuta domenica scorsa al tensostatico. Un evento organizzato dall’associazione Arcieri delle dune che ha portato ai nastri di partenza 48 atleti, provenienti dalla Puglia, Basilicata e Calabria, per un giorno di gare, sotto l’egida della Fitarco, diviso in due turni, mattina e pomeriggio per le tutte le categorie, sotto l’attenta visione del giudice federale Niki Prudentino. A bersaglio un applauso in particolare va ai ragazzi della locale associazione che hanno conseguito due brillanti Ori. Gradino più alto del podio per Giorgia Lenoci, nella categoria Ragazzi Femminili, e per Marco Semeraro, nella categoria Ragazzi Maschili. Grande soddisfazione per Francesco Guarino, presidente degli Arcieri delle dune, che vede premiati i sacrifici di un’associazione nata dal nulla.

Un’associazione che crede nello sviluppo di questa disciplina ed invita tutti i simpatizzati ed i curiosi a visitare il sito web sociale, per tutte le info di circostanza (arcieridelledune.it). Ritornando alla kermesse appena trascorsa si registra la presenza del pubblico sugli spalti, nel rispetto delle norme anti Covid-19, dando la possibilità oggettiva della ripresa di un movimento, che come altri, ha sofferto le restrizioni degli scorsi mesi.

“Un’associazione che è nata nel 2018 – afferma Guarino – da un gruppo di amici per portare nel territorio fasanese e zone limitrofe la disciplina del Tiro con l’arco, uno degli sport più antichi. Associazione da subito attiva in ambito interregionale in organizzazioni di gare agonistiche, si veda la prima edizione Fasano Archery Cup 2020 e Monopoli Archery Cup 2021. L’associazione è composta da 24 soci, tra atleti e dirigenti, dove tutti danno il loro contributo nell’organizzazione di eventi federali. Un ringraziamento al tutto fare Albano, componente insostituibile nell’organizzazione dell’evento. Ora vi diamo appuntamento nel 2022 con un auspicio di organizzare una gara nazionale”.

(Fotoservizio Mario Rosato)