“Egnazia Tri”, avviso per la chiusura delle strade durante la manifestazione sportiva

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 ottobre

FASANO – La gara di triathlon Egnazia Tri, finale del Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale e a squadre, si svolgerà sul territorio di Fasano nel prossimo weekend.

Si avvisano i cittadini di Fasano, ed in particolare gli abitanti delle frazioni di Savelletri, Torre Canne, Pezze di Greco e Pozzo Faceto, che durante lo svolgimento della gara, le strade sotto elencate saranno interessate dal passaggio degli atleti in bicicletta. Si richiede la massima attenzione, in quanto il transito delle auto sarà vietato sabato 16 ottobre dalle 9:00 alle 14:00 e domenica 17 dalle 9:30 alle 11:30.

Elenco strade interessate dalla gara:

• SP90

• SP6

• SP92 (SS16) – circonvallazione di Pezze di Greco, tra rotonda con SP6 e rotonda con SP1 bis

• Contrada Sant’Angelo

• Strada Comunale Signorelli

• SP5

• SP9

• SP7 – via del Miracolo (loc. Pozzo Faceto)

• Via Parco Lorusso