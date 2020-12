E’ fasanese la migliore tabaccheria di Puglia

Grande soddisfazione per lo storico tabaccaio fasanese Vito Di Bari

FASANO – La miglior tabaccheria di Puglia è fasanese. Questo prestigioso riconoscimento, conseguito nell’ambito del Concorso Nazionale e Regionale di Miglior Tabaccaio, che tutti gli anni interessa migliaia di tabaccherie a livello nazionale e regionale, quest’anno è andato alla Tabaccheria Cigar House del fasanese Vito Di Bari. Selezione che premia in particolar modo le forniture di sigari e accessori vari che i vari partecipanti mettono a disposizione dei tanti appassionati del costoso ma affascinante mondo del sigaro. Un concorso articolato su tre livelli, che tiene conto di un giudizio popolare, di uno prettamente tecnico e della completezza dell’offerta di ciascun candidato. Dall’unione di questi fattori si arriva all’assegnazione del titolo nazionale e, da qualche anno, anche di quello regionale.

Un mondo fatto, non solo di sigari, ma anche di una serie di accessori importanti delle migliori marche esistenti al mondo e di una sequela di distillati (bollicine, wiski, rum e vini vari) che vanno a completare il pianeta sigari. “Sono 17 anni che ho cominciato a sviluppare la passione per questo settore particolare – afferma Vito Di Bari – affinata partecipando a diversi corsi di formazione che negli anni mi hanno permesso di conseguire il titolo di sommelier di sigari. Ormai la mia clientela arriva da ogni parte della Puglia essendo unico fornitore del toscano umidificato”.

Un punto di riferimento quindi per alcune specialità come per gli Habanos, il toscano e per tutti i sigari caraibici, oltre che essere anche un Davidof point.

Un mondo davvero affascinante e costoso, che negli ultimi anni si è sviluppato in maniera esponenziale con l’organizzazione di eventi mirati e con una serie di catering dove è possibile degustare le diverse qualità di sigari sempre accompagnati da una serie di pregiati distillati.