“Due Mari”, Fasano protagonista del progetto europeo di valorizzazione del territorio pugliese

Finanziato nell’ambito del progetto Interreg Italia-Albania-Montenegro realizzerà un itinerario virtuale di promozione turistica.

FASANO – Aumentare l’attrattività delle risorse naturali e culturali per favorire sempre di più uno sviluppo economico intelligente e sostenibile (anche) attraverso una piattaforma digitale di valorizzazione turistica per la fruizione di virtual tour 3D di punti di interesse turistico e culturale e creazione di itinerari turistici.

Una opportunità di promozione del territorio e delle unicità di Puglia attraverso un itinerario virtuale che possa dare visibilità anche alle bellezze più nascoste e meno conosciute.

Questo il fulcro di «Due Mari- Next Generation Tourism Development» di cui Fasano è protagonista: un circuito di valorizzazione della Puglia più bella nel quale il territorio fasanese è stato inserito con i suoi luoghi più caratteristici: dal faro di Torre Canne, a villa Minareto di Selva, Lama del Trappeto che ospita il Presepe vivente di Pezze di Greco, il museo e parco archeologico di Egnazia e le bellezze naturalistiche del Parco naturale regionale delle Dune Costiere.

«Due Mari» è un progetto europeo finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro e ha come partner il dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia e Innovapuglia.

Le riprese dei luoghi inseriti nel virtual tour sono il risultato di un attento lavoro di mappatura del territorio e selezione di 150 punti di interesse, individuati sulla base di una metodologia che parte dalle politiche regionali di valorizzazione territoriale e mette in rete i simboli di carattere storico, culturale, architettonico e naturalistico della regione con i siti meno noti e con i beni ancora da scoprire.

«La presenza di Fasano in questo progetto di respiro europeo e dimensione internazionale è un’altra importante occasione di crescita per il nostro territorio – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Il tour virtuale consentirà di far conoscere i luoghi più caratteristici di Fasano ovunque si abiti, fornendo un piccolo “assaggio” della bellezza presente nel nostro territorio e, di conseguenza, aumentando la platea dei possibili visitatori. L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate anche al settore turistico accresce ulteriormente le potenzialità di sviluppo della nostra offerta turistica, mostrando i lati più belli di una porzione unica di Puglia».

«Oggi la promozione del territorio non può fare a meno di sistemi innovativi. – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Dopo la pandemia la digitalizzazione dei servizi e soprattutto il concetto di “neverending tourism”, che ci consente di prolungare l’esperienza turistica prima e dopo il viaggio con l’offerta di contenuti online, rappresentano i nuovi punti per la ripartenza. Si tratta di strumenti nuovi che ci consentiranno di rafforzare il concetto di “esperienza” e di creare un rapporto più solido tra viaggiatori e destinazione. Si tratta di una grande opportunità che stiamo cogliendo anche grazie alle politiche attive della Regione Puglia, con la quale dialoghiamo costantemente in un’ottica sempre più globale».