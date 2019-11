“Il Valore del tempo – Market Solidali in rete” sostiene le famiglie in difficoltà

I residenti nel Comune di Fasano potranno presentare domanda entro e non oltre il 29 novembre 2019

FASANO – Saranno 46 i nuclei familiari in situazione di difficoltà temporanea, residenti nei Comuni di Cisternino e Fasano, che potranno usufruire dei servizi dei Market Solidali della rete presenti in città.

I residenti nel Comune di Fasano potranno presentare domanda entro e non oltre il 29 novembre 2019 e per conoscere le modalità di presentazione della domanda dovranno collegarsi al sito www.equoenonsolo.it, dove potranno anche consultare e scaricare l’avviso pubblico e il regolamento di funzionamento della 5^fase di sostegno del Market Solidale di Fasano.

Per i residenti del Comune di Cisternino, nei prossimi giorni, l’ufficio dei servizi sociali pubblicherà l’avviso pubblico e il regolamento di funzionamento della 2^fase di sostegno del Market Solidale di Cisternino.

I Market Solidali della rete de “Il Valore del Tempo” sono ubicati a Cisternino in via XXIV Maggio, 6 presso il Laboratorio Urbano “Jan-net” e a Fasano nella nuova sede di via Conversano, 8. Sono operativi grazie ai volontari della rete che controllano l’approvvigionamento delle merci e il loro stato e offrono consigli su come ottimizzare la spesa, fondamentale è anche la disponibilità delle aziende fornitrici dei prodotti distribuiti che oltre alla loro collaborazione, offrono condizioni d’acquisto particolarmente favorevoli.

I contenuti degli avvisi pubblici, le modalità e i tempi di presentazione delle domande di ammissione e della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, saranno anche presentati alla cittadinanza, agli addetti ai lavori e alla stampa in incontri pubblici, le cui date saranno comunicate nei prossimi giorni. Intanto, tutti i lunedì, mercoledì e giovedì, dal 17 fino al 28 novembre, la sede del Market Solidale di Fasano sarà aperta dalle ore 18,00 alle ore 20,00 per fornire informazioni e/o aiutare gli aventi diritto nella compilazione della domanda.

“Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete” è un programma sperimentale sostenuto da Fondazione CON IL SUD che mette in rete associazioni, cittadini, imprese (profit e no profit) e istituzioni per sostenere e potenziare l’impatto sul territorio dei suoi Market Solidali e per promuovere la lotta agli sprechi alimentari attraverso la distribuzione di prodotti alimentari in esubero alle organizzazioni che si occupano di contrasto alla povertà. Per garantire equità e rispetto delle regole, le famiglie da sostenere sono individuate attraverso avvisi pubblici e le richieste presentate sono valutate in base a criteri chiari e trasparenti che permettono di stilare la graduatoria dei beneficiari.

I Market Solidali realizzati dal programma non sono solo dei luoghi dove poter fare la spesa, ma anche luoghi di socialità e di informazione che vogliono sperimentare anche alle nostre latitudini un modello innovativo di fare solidarietà, che mira a salvaguardare la dignità delle persone, non più costrette a mettersi in coda per ricevere il pacco-viveri, ma libere di scegliere i prodotti in base alle proprie esigenze, in un contesto che non trascura l’importanza di essere accogliente, curato e organizzato come un vero market.

L’accesso ai Market avverrà per un periodo di sei mesi (dicembre-maggio), attraverso una card a cui verranno associati i punti spesa, assegnati in base alle disponibilità del programma e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tutte le persone che frequentano il market sono responsabili della riuscita del progetto e dell’efficacia degli aiuti, tutti possono dare il loro contributo, proporre le loro idee per migliorare il progetto e ai beneficiari viene chiesto di diventare volontari. Il programma in ottica non assistenzialistica, mira dunque a riattivare le risorse di quelle persone che attraversano un periodo di difficoltà, per sostenerle nel loro momento di crisi, stimolandole a mettersi di nuovo in campo nella propria comunità per valorizzarne la capacità di iniziativa.

Questa la rete dei partner de “Il Valore del Tempo – Market Solidali in rete” : Fratres Gocce di Vita Onlus di Cisternino (capofila), A.IT.A. Regione Puglia ONLUS, Arcobaleno Associazione di Volontariato, C.B. Quadrifoglio Onlus Montalbano di Fasano, Centro Occupazionale Portatori di Handicap Onlus Francavilla Fontana, Circolo Legambiente Cisternino Onlus, Consorzio Nuvola Francavilla Fontana, Cooperativa Sociale «Equo e non solo» Onlus Fasano, Ideando APS Cisternino, Karibuni Associazione di Volontariato, La Fontanella Onlus Fasano e Poligiò Cisternino.