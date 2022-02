Servizio Civile nella Croce Rossa Italiana, ecco come partecipare

La CRI di Fasano ospiterà per 12 mesi sei volontari del Servizio Civile Universale in due progetti. Domande fino al 10 febbraio

FASANO – Per la prima volta, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Fasano dà la possibilità a sei volontari del Servizio Civile Universale di poter compiere un’esperienza unica nella più grande associazione umanitaria al mondo. Possono candidarsi coloro che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il 28e simo anno d’età (28 anni e 364 giorni). I progetti per i quali è possibile candidarsi sono due, entrambi della durata di 12 mesi:

1. LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN ABRUZZO E IN PUGLIA – Codice progetto PTCSU0022421013025NMTX – Codice sede 183859. N. 3 posti di cui 1 per Giovani con Minori opportunità;

2. LA CRI PER L’ASSISTENZA DI TUTTI IN ABRUZZO E IN PUGLIA – Codice progetto PTCSU0022421013022NMTX – Codice sede 183859. N. 3 posti di cui 1 per Giovani con Minori opportunità.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2022. La consegna della stessa dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema mediante lo SPID.

Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi pubblicati sul sito del Servizio Civile.

Tutti i requisiti d’iscrizione e i bandi dei due progetti sono disponibili sul sito: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bando-ordinario-2021/

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile contattare la CRI di Fasano anche tramite WhatsApp al numero 0804414677. Infine, è possibile consultare il sito web del Servizio Civile Nazionale oppure il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it.