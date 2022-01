Porta De Mä, tutto il buono del mare di Puglia

Apre a Monopoli la nuova insegna del gruppo Mare Gioioso, un locale dal respiro metropolitano con l’intrigante proposta gastronomica curata da Angelo Sabatelli

MONOPOLI – Un ristorante d’ispirazione metropolitana dal design elegante e raffinato, che richiama atmosfere europee, il cui obiettivo è la valorizzazione dei prodotti del mare: apre a Monopoli “Porta De Mä”, il nuovo progetto ristorativo del gruppo Mare Gioioso. Un luogo che vuol divenire il riferimento per gli appassionati della cucina di pesce e che poggia la propria filosofia gastronomica su due importanti punti di forza. Sono infatti la qualità delle materie prime, fiore all’occhiello dell’azienda Mare Gioioso, e il riconosciuto talento dello chef Angelo Sabatelli gli elementi chiave che hanno permesso di dar vita ad un menu intrigante nel quale trovano spazio tecniche moderne e cura estetica, intensità di sapore e l’imprescindibile freschezza degli ingredienti.

La Mare Gioioso di Sebastiano nasce dalla ferma volontà e dalla lungimiranza del suo fondatore e amministratore, Sebastiano Gioioso. Forte della sua quarantennale esperienza, Sebastiano ha creato, nel cuore della Puglia, un’azienda innovativa perseguendo l’obiettivo di migliorarsi ogni giorno, con particolare attenzione al sociale e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’implementazione di sistemi a ridotto impatto ambientale. La sintonia con Mario Gioioso, figlio di Sebastiano, ha consentito di sviluppare un progetto imprenditoriale in ambito ristorativo che può già contare su altre due insegne, quella di Gaudium a Torre Canne, locale situato a pochi metri dal mare dove è possibile gustare la tipica cucina di pesce in stile osteria, e Yorokobi a Fasano, ristorante dedicato ad una proposta in stile fusion d’ispirazione giapponese. L’apertura di Porta De Mä aggiunge quindi un ulteriore tassello ad un progetto contraddistinto dalla grande qualità in ogni suo aspetto.

“Porta De Mä nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità. Vogliamo portare in tavola il meglio che il mare possa offrire, per esaltarne le caratteristiche grazie al talento e all’esperienza di un maestro della cucina, Angelo Sabatelli. Ho avuto la fortuna di poter viaggiare molto nel corso degli ultimi anni, e ho pensato a Porta De Mä traendo ispirazione da alcuni locali che ho apprezzato, dall’Europa all’Asia” sottolinea Mario Gioioso, che aggiunge “Vogliamo offrire un’esperienza indimenticabile ai nostri clienti, agli appassionati della cucina di mare, attraverso piatti semplici ma curati, eleganti e sostanziosi, pensati per sfruttare tutto il potenziale di un prodotto unico nel suo genere, ma anche con un servizio raffinato, ricercato. Per questo motivo abbiamo creato un team con ragazze e ragazzi esperti che possano contribuire alla crescita e alla valorizzazione del nostro ristorante”. Un locale che potrà ospitare 28 coperti negli spazi interni e circa 25 in quelli esterni che verranno inaugurati con la bella stagione.

“Nel corso della mia carriera ho sempre e solo scelto progetti concreti e lungimiranti, orientati su risultati ambiziosi nel medio e lungo termine, perché limitarsi semplicemente a ‘firmare’ un menu non mi soddisfa. Conoscevo già da tempo la realtà del gruppo Mare Gioioso e quando mi hanno proposto di collaborare con loro al progetto Porta De Mä ho accettato immediatamente perché Sebastiano e Mario sono persone concrete, una caratteristica che apprezzo e che mi ha convinto della bontà del progetto” dichiara lo chef Angelo Sabatelli, patron del ristorante Angelo Sabatelli* (1 stella Michelin) di Putignano. “La proprietà era alla ricerca di una persona che potesse dare un’impronta creativa alla cucina di pesce, che riuscisse ad abbracciare sia la parte tradizionale e classica della cucina italiana, che le influenze orientali della filosofia gastronomica dell’Asia. Le esperienze professionali che contraddistinguono la mia carriera mi hanno permesso di sviluppare un bagaglio di conoscenze che mi consente di unire le due cucine creando una proposta unica nel suo genere” aggiunge lo chef pugliese.

Una stimolante sfida professionale che Sabatelli ha accolto con entusiasmo per proporre un menu strutturato su piatti eleganti e puliti, intesi e appaganti. “Il nostro comune obiettivo è quello di promuovere la cucina di pesce e la qualità delle materie prime attraverso una serie di proposte ben studiate. Mi sono immedesimato sin dal primo momento nel progetto, voglio contribuire portare il valore aggiunto rappresentato dalla mia esperienza per sfruttare al meglio il potenziale di una idea che ho voluto sposare perché pregna di qualità. Porta De Mä è a mio avviso un posto dal respiro internazionale, diverso da qualunque altro locale, si percepisce la forte identità di questo luogo”. Sabatelli coordinerà la brigata di cucina guidata da Davide Carrieri, mettendo a punto un menu che verrà rinnovato ad ogni stagione e nel quale troveranno spazio anche la pasta ed i risotti. “Ho organizzato il lavoro in modo da far coesistere gli impegni con il mio ristorante, per poter essere presente qui in cucina per ottimizzare le operazioni della brigata. Questo progetto si è rivelato fondamentale per trovare nuovi e importanti stimoli”.



Porta De Mä, situato a Monopoli in Piazza Giuseppe Garibaldi 21, è aperto dal lunedì al venerdì per l’aperitivo e la cena, mentre il sabato e la domenica è aperto anche a pranzo (giorno di chiusura il martedì). Una nuova insegna moderna e accogliente pronta a conquistare il palato degli appassionati della cucina di mare grazie alla straordinaria qualità delle materie prime che da sempre contraddistinguono il lavoro del gruppo Mare Gioioso, ed al riconosciuto talento gastronomico di un maestro della cucina, Angelo Sabatelli.