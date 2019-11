Fashion Wedding 2020-Make up & Hairstyle, l’evento a Masseria TorrePietra

Un evento per scorpire tutte le novità sul mondo del matrimonio

FASANO – Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 17:00, presso Masseria TorrePietra, in contrada Grotta dell’Acqua, 338/A, Monopoli (BA) si terrà il “Fashion Wedding 2020-Make up & Hairstyle”. Si tratta della seconda edizione di un evento, nato dall’idea delle fasanesi Rita Renna e Tina Decarolis, di far conoscere ai futuri sposi le tendenze per il 2020 in materia di make up ed hairstyle.

Rita Renna, Make Up Artist e Nail Artist, è una consulente d’immagine, docente presso “Apulia Libera Università di Scienze del Benessere e Dante Alighieri Formazione”. Ha fatto della passione il suo lavoro, affermandosi negli anni nel mondo del wedding, grazie anche alla capacità di realizzare dei capolavori sui volti delle sue spose.

Tina Decarolis, Hair Stylist, nel 2012 ha realizzato il suo sogno e da allora è presente nel pieno centro di Fasano con un suo salone di acconciatura “Aglaia Parrucchiere”. In continua formazione, oggi è uno dei punti di riferimento per le spose e non solo, per tutte le donne attente alle ultime tendenze.

L’evento del prossimo 1 dicembre sarà occasione di incontro e scoperta di tutte le novità che riguardano il matrimonio a 360 gradi; infatti ci sarà la possibilità di conoscere numerosi professionisti del settore, pronti a fornire la propria consulenza per rendere perfetto il giorno delle nozze. Il tutto nella splendida cornice di Masseria TorrePietra, una delle più prestigiose masserie in Puglia.

Per l’occasione sono stati organizzati, in collaborazione con i partner dell’evento, una sfilata di abiti da sposi e spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini. Ospite della serata Andrea Dal Corso, modello, influencer, imprenditore vinicolo ed ex corteggiatore di “Uomini e Donne”.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento, inoltre, sono rintracciabili sulla pagina Facebook “Fashion Wedding” e sul profilo Instagram “fashionwedding_2020”.

Ingresso libero. Gradita prenotazione con messaggio whatsapp al 3339615649 indicando NOME e COGNOME SPOSO E SPOSA, DATA del MATRIMONIO