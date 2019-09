Estate da vip per il territorio fasanese: c’è anche Maldini

Ancora vacanze fasanesi per noti personaggi della TV, dello spettacolo e dello sport

FASANO – L’estate è quasi giunta al termine, le vacanze son finite e si ritorna alla quotidianità. Ma è stata una calda stagione da vip quella fasanese che ha accolto grandi nomi da copertina.

Protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo, della musica, della moda e del calcio hanno scelto ancora una volta le lussuose masserie del territorio per godersi il sole e il mare della Puglia. Relax e divertimento tutto documentato sui social, grazie ai quali si è potuto venire a conoscenza delle vacanze fasanesi della nota coppia Victoria e David Beckham, della bellissima attrice hollywoodiana Charlize Theron, della conduttrice televisiva Diletta Leotta e tanti altri. Giunto invece in questi giorni è Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore del Milan.

In compagnia della moglie, la modella venezuelana Adriana Fossa, Maldini è stato avvistato tra i vicoli della vicina Città Bianca dopo aver assaggiato la cucina tipica pugliese in un ristorante del borgo. Sta soggiornando anch’egli, in questi giorni, in una nota masseria tra Fasano e Savelletri.

Come detto, è per mezzo dei post pubblicati sui social che si scopre la loro permanenza in Puglia ma molti sono anche i vip che scelgono la nostra terra come meta delle loro vacanze restando però nell’anonimato, riservandosi una pausa lontano dai riflettori.