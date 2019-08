Una vacanza tutta fasanese per la bella Diletta Leotta

Su Instagram mostra il suo soggiorno in una nota masseria di Savelletri

FASANO – Fisico statuario, sorriso smagliante, regina dello sport con più di 4 milioni di followers su Instagram: la giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta è a Fasano.

Le sue stories sui social parlano chiaro, raccontando il suo “family trip” in Puglia e precisamente a Masseria Torre Coccaro a Savelletri. Il fedele Brando, amico a quattro zampe della bella Diletta, la segue ovunque, nelle sue passeggiate sotto le stelle della suggestiva masseria e perfino in quelle in bicicletta tra gli ulivi secolari.

Ultimi giorni di vacanza della Leotta prima di ripartire con la nuova stagione calcistica al comando dei programmi televisivi di Dazn.