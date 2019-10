S. Johnson, padre del premier inglese Boris, in vacanza a Savelletri

Il giornalista del Daily Mail, con un “Amazing!”, invita suo figlio a venire a rilassarsi in Puglia, al termine del delicato momento politico inglese

FASANO – La Puglia è il nuovo paradiso in cui trascorrere le migliori vacanze in totale relax circondati dalla bellezza del territorio. E’ ciò che pensa anche Stanley Johnson, padre di Boris, premier del Regno Unito, paese in cui si vivono settimane di forte fermento politico a causa del processo di Brexit.

«Venga in Puglia dopo il voto di sabato 19 ottobre a Londra. Avrà bisogno di una vacanza e gli suggerisco di venire in Puglia come priorità: prima della Casa Bianca o di Mosca. Il posto dove andare è la Puglia». È con queste parole che Stanley, giunto in Puglia in veste di giornalista inviato del Daily Mail con cui scriverà un reportage per il Sun, ha invitato il premier inglese a rilassarsi al termine di questo stressante momento politico, tanto delicato per gli inglesi quanto per l’esistenza dell’Europa stessa.

Giovedì 17 ottobre Johnson senior si è tuffato nelle acque di Savelletri che bagnano il lussuoso lido Pettolecchia. Da lì poi Bari, i trulli di Alberobello, la Valle d’Itria, Castel del Monte e Polignano a Mare, accompagnato dall’ambasciatrice della Puglia nel mondo Nancy Dell’Olio, di New York ma originaria di Bisceglie. La notizia è stata riportata anche da La Repubblica.

Una terra definita “Amazing!” (fantastica) dal giornalista in tour con l’agenzia regionale Pugliapromozione, affiancato da altri colleghi inglesi, come Michael Karam, giornalista esperto di vini e inviato del magazine Bosidale, del Guardiane del tabloid The Spectator, e Hugo Campbell Davis, editore e proprietario della testata Urbanologie, dedicata ai turisti inglesi interessati al lusso.