Il Corriere della Sera “stregato” dal lido extralusso di Pettolecchia

Un articolo dedicato alla struttura sita sul litorale di Savelletri: «Il lido più caro ed esclusivo della Puglia»

FASANO – Non solo vip e masserie. Fasano e il turismo di lusso vanno ormai a braccetto tanto da far parlare sempre più spesso del territorio contribuendo alla sua valorizzazione e (perché no) promozione. Questa è la volta del Corriere della Sera che sul suo settimanale 7- Sette, ha dedicato un articolo a quello che è stato definito «Il lido più caro ed esclusivo della Puglia», ovvero il lido di Pettolecchia.

«La nuova spiaggia vip del litorale adriatico pugliese – scrive il giornalista Michelangelo Borrillo – Con i suoi 150 euro a persona per il pavillon (gazebo in legno, pensato per godere di una giornata al mare in totale privacy) e 80 per il lettino standard nel mese di agosto oggi è il lido il più costoso della regione».

Ebbene, quella di Renè de Picciotto, il noto banchiere svizzero trapiantato ormai a Fasano grazie all’amore per le masserie e per la sua Adele, è la nuova sfida (palesemente vinta) dove Flavio Briatore nel 2017 decise di abbandonare il progetto di un Twiga a Otranto, in quella Puglia «troppo provinciale per ospitare ricchi».

Si tratta di una spiaggia attrezzata con pedana in legno, sabbia certificata antimicotica e antibatterica, prato inglese e scalette per facilitare l’accesso al mare, dotata di 100 lettini, 50 ombrelloni e 6 pavillon per rilassarsi indossando un cappello di paglia Missoni e gustando i cocktail della barlady Daniela Rotaru, le prelibatezze ad opera dello chef Giuseppe Ferola e le pizze del maestro Andrea Schiavone, il tutto da assaporare con posate d’argento custodite nello scrigno Mood di Christofle.

Un parcheggio “abusivo” divenuto lido extralusso, affiancato da una spiaggia attrezzata comunque pubblica e gratuita: la nuova attrazione per turisti e fasanesi.