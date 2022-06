Estate da vip, cena fasanese per il cantante Bono Vox

Lo storico leader degli U2 ha trascorso una delle sue ultime sere in vacanza in Puglia in un noto resort fasanese

FASANO – Con l’arrivo dell’estate, anche nella nostra regione è ricominciato l’arrivo dei vip, a suggellare quanto sempre più la Puglia sia un’ambita meta turistica.

La scorsa settimana è stata la volta di Paul David Hewson, in arte Bono Vox, storico frontman della band rock irlandese degli U2, “avvistato” nelle zone del brindisino, dove si è concesso qualche giorno di relax.

Il cantautore ha infatti trascorso, nel noto resort del fasanese “Canne Bianche”, una delle ultime sere della vacanze, concedendosi una cena a base di prodotti locali, senza dimenticare la foto “di rito” con il personale, che sicuramente non dimenticherà questa esperienza. La prima di una stagione ai nastri di partenza.