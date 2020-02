Apulian Life, arriva in Puglia ed a Fasano il colosso Belvilla

Aziende fasanesi che si distinguono nel property management

FASANO – Con Apulian Life arriva in Puglia “Belvilla”, colosso mondiale delle case vacanza. Apulian life, con sede a Fasano, azienda di property management di immobili di lusso, ha stretto un accordo con il Leader Europeo “Belvilla” per una collaborazione unica ed esclusiva su tutto il territorio pugliese, per la gestione dei servizi in ville e trulli con piscina.

Belvilla è lo storico brand olandese con più di 40 anni di esperienza e leader europeo nelle case vacanze. In Italia vantano un’ offerta di oltre 4000 case vacanze dall’appartamento alla villa con piscina.

Apulian Life di Emanuela Orlando e Luigi Bagorda, è un azienda che da sempre punta sulla qualità dei servizi, investendo in formazione per professionalizzare l’offerta e stringere partnership prestigiose, come quella con Belvilla o come la collaborazione già operativa con l’agenzia di riferimento pugliese per le ville di lusso “Trulli & Dimore” di Anna Sardella di Monopoli.

Inoltre Apulian Life si avvale di collaborazioni con aziende unicamente di Fasano per valorizzare il territorio e sostenere l’artigianato locale.

www.propertymanagerpuglia.com

Instagram: @apulian_life