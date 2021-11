Corso di aggiornamento FER all’Apulia Libera Università

Il corso è rivolto a chi vorrà ottenere il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER (Fonti Energia Rinnovabile)

FASANO – La C.I.E. (Confederazione dell’imprenditoria europea), quale associazione di rappresentanza di circa sessanta piccole imprese di impiantisti e manutentori termoidraulici/elettrici delle sei province pugliesi, organizza un nuovo corso di aggiornamento per tutte le imprese che installano impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile (F.E.R.).



Il corso sarà erogato dall’Apulia Libera Università Srl, sita nella zona industriale sud (C.da Sant’Angelo), ente di formazione accreditato e autorizzato dalla Regione Puglia.

Il corso di aggiornamento, autorizzato con determina dalla Regionale Puglia, si rivolge ai Responsabili Tecnici delle Imprese Impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08 che si occupano d’installazione e manutenzione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha, infatti, disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (l’ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per continuare ad operare su questi impianti, e cioè:

Impianti termoidraulici

– biomasse per usi energetici;

– pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari);

– sistemi solari termici.

Impianti elettrici

– sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

Inoltre, l’attività di formazione si rivolge ai tecnici in generale: ingegneri, architetti, periti industriali (con particolare riferimento ai periti termotecnici), geometri e utenti che vogliono intraprendere un’attività in questo settore. Al termine del percorso formativo sarà rilasciata un’apposita certificazione come previsto dalla normativa vigente, che sarà poi trasmessa alla competente Camera di Commercio per aggiornare le relative visure camerali. La certificazione consente a titolari o legali rappresentanti delle imprese e responsabili tecnici nominati dalle aziende che operano nel settore energie rinnovabili il rilascio della dichiarazione di conformità per impianti FER.

Le iscrizioni sono aperte. Per le specifiche informazioni e adesioni è possibile contattare gli Uffici dell’Università e della C.I.E. di Fasano siti in Via F.lli Trisciuzzi, s. n. – C.da Sant’Angelo/Z.I Sud.