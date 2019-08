Fasano diventa set di una produzione italo-americana con Ronn Moss

Alcune scene del film “Viaggio a Sorpresa” saranno girate oggi in piazza Ciaia

FASANO – Ciak, si gira! Fasano in questi giorni si è trasformata nel set cinematografico del film “Viaggio a sorpresa”, una produzione italo-americana Bros Group e DevRon Enterprise, con il supporto della locale società di comunicazione e servizi LDM Services&Communication.

Sarà l’attore Ronn Moss, ormai di casa nel territorio fasanese, il protagonista di questo nuovo film. È stato infatti il suo amore per il nostro mare, le nostre masserie e la nostra collina a condurlo senza alcun dubbio nella scelta dei luoghi come location della produzione. Supportato, naturalmente, da Laura De Mola, amministratore unico della LDM e amica dell’attore americano, a cui ha fatto conoscere le meraviglie che offre il territorio.

Il film racconta la storia di un americano (Ronn Moss) che, avendo acquistato una masseria qui in Puglia, scoprirà che una volta arrivato in Italia non tutto è come ci si aspettava. Con Ronn ci sono anche Paolo Sassanelli, Pietro Genuardi ed il pugliese Fabio Giacobbe, volti noti nel panorama del cinema italiano e di apprezzatissime fiction televisive.

La splendida Masseria San Francesco è stata la prima tappa del set. Ieri invece è stata la volta dell’azienda Block Shaft, che ha concesso l’utilizzo dei suoi uffici per riprodurre il classico ambiente di lavoro dei grandi grattacieli newyorkesi, mentre oggi la troupe arriverà in piazza Ciaia, nel primo pomeriggio, dove saranno girate altre scene.

Una commedia che vedrà la luce nel 2020, già attesa da molti critici del panorama cinematografico italiano e che Tiziano Cavaliere, amministratore della Bros Group, definisce “brillante ed esilarante”.

Non ci resta che attendere un altro po’ per vedere ancora una volta sul grande schermo le bellezze della nostra città.