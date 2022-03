Cerimonia di consegna delle borse di studio per i figli dei soci della Società Operaia di Pezze di Greco

La consegna avvenuta domenica scorsa

PEZZE DI GRECO – Si è svolta domenica 20 marzo scorso, nella Sede della Società Ope-Artigiana di Pezze di Greco, la cerimonia di consegna del Premio allo Studio relativa all’anno scolastico 2020/2021.

È un tradizionale ed importante appuntamento del Sodalizio, che premia, ogni anno, i figlio dei soci o i soci che si siano distinti per il conseguimento di eccellenti risultati nel corso dei loro studi.

La cerimonia è stata introdotta dal saluto del Presidente della Società Operaia, Dott. Rufino De Felice. Sono seguiti i saluti del Sindaco Dott. Francesco Zaccaria e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Dott.sa Donatella Martucci. Ha fatto seguito una relazione del Dott. Orazio Rubino, psicologo-psicoterapeuta, sul tema “Il virus…l’invasione – L’impensato e noi”. L’intervento ha rappresentato una profonda riflessione sull’impatto psicologico e sociale di due eventi, che stanno stanno caratterizzando, drammaticamente, la nostra storia. L’intervento del Dott. Rubino è stato seguito con interesse da tutti i presenti.

È seguita la cerimonia della consegna dei Premi allo Studio. I premiati sono stati sei figli di soci:

Aldo Ricupero e Domenico Paolillo – Licenza di Scuola Secondaria di 1° grado;

Daniela Santoro – Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado;

Josephine Marialuisa Di Ceglie – Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche;

Stefano Mariano Carrieri – Laurea Magistrale in Scienza dell’Amministrazione Privata;

Francesco Sciatti – Laurea in Ingegneria Meccanica.

Foto di Vito Cardone.