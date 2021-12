Un fasanese ai vertici del rinato Comitato regionale Puglia di pallamano

Ritorna a godere di una maggiore autonomia la regione con la votazione che ha premiato un nostro concittadino

BARI – Ritorna il Comitato regionale Puglia della Figh ed al vertice troviamo il fasanese Oronzo Lorusso, risultato il più suffragato al termine della tornata elettorale degli scorsi giorni. Esulta la pallamano regionale che adesso potrà contare su una struttura autonoma che mancava all’appello da oltre 15 anni. Un bel traguardo per il grosso movimento pugliese che annovera ben 12 squadre nei massimi campionati nazionali, avendo di diritto l’onere di poter contare su un Comitato regionale autonomo. Lorusso, 50 anni all’anagrafe, è un affermato professionista che ha dedicato la sua vita alla pallamano, avendo vestito in giovane età la maglia della Junior Fasano, nel ruolo di centrale, prima di passare sulla panca guidando la squadra femminile dell’Athena club Cisternino.

Una trafila nel mondo della pallamano che si è conclusa vestendo la giacchetta di arbitro dal 2005, approdando fino alla massima serie serie A1. Ora l’attività agonistica si è conclusa, ma resta quell’amore innato per la disciplina della pallamano che l’ha portato a mettersi a disposizione del movimento con la sua candidatura a presidente del rinato Comitato regionale Puglia. Per la cronaca l’organigramma del Comitato si completa con i consiglieri Leo Lopasso, Domenico Parisi, Francesco Coletta e Domenico Perrini.

Oronzo Lorusso, al centro della foto



Un bel riconoscimento per il fasanese che si appresta a guidare un Comitato che può fare affidamento su società che continuano a scrivere pagine importanti della pallamano nazionale, sempre presenti nella lotta scudetto e degli altri titoli stagionali in palio. Non è la prima volta che un fasanese riveste la carica di presidente, infatti nel passato è stato Nicola Gentile, ex massimo dirigente della stessa Junior Fasano, ad aprire la strada verso questo particolare feeling tra la città e la Figh.