Triathlon, risveglio sportivo con la Egnazia Tri per il borgo di Savelletri

Invasione di atleti per la terza edizione di una kermesse che ha registrato la presenza di circa 500 iscritti

SAVELLETRI – Partiti i concorrenti di triathlon che nel week-end stanno sfidando non solo il cronometro, ma anche il clima non proprio mite del periodo. Via libera alla terza edizione dell’Egnazia Tri, la competizione che nella splendida location della nostra marina è valida come campionato regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale ed a squadre. Il via con la prova di nuoto, in acqua si registravano 17.5 gradi, con la novità dell’edizione che ha visto i concorrenti darsi battaglia nel braccio di mare del porto di Savelletri. Un cambio di rotta rispetto alle acque di gara di Cala Masciola, che hanno caratterizzato le scorse edizioni, dettato dall’avverse condizioni meteo marine.

Il suono della sirena per il via della prima batteria è arrivato alle 9:15 con le donne, tra queste Martina Dogana ed Alessandra Fior, che hanno dato da subito un’assaggio dell’attaccamento al triathlon da parte dei concorrenti iscritti, a seguire il resto della truppa con in testa i campioni Giulio Molinari e Daniel Fontana, giusto per citarne qualcuno.

Complessivamente hanno risposto alla chiamata pugliese di triathlon circa 500 atleti che già alla prime ore della mattinata hanno letteralmente invaso il borgo marinaro di Savelletri, mettendo il quartier generale a Cala Masciola, dove è fissato non solo il traguardo, ma anche il cambio disciplina.

Partito, quindi, il week-end con l’adrenalina a mille, dove i concorrenti si sfideranno sul Medio, Medio a staffetta e Sprint, per una kermesse organizzata dalla nota struttura extra lusso della masseria Borgo Egnazia.

Il triathlon si articola su tre discipline che si svolgono in successione e senza soluzione di continuità; esse sono comuni a tutti gli atleti ed hanno un ordine fisso: nuoto, ciclismo e corsa. Il tempo totale di gara viene computato comprendendo le transizioni tra una frazione e la successiva. Il Triathlon Medio si svolge sulla distanza di 1,9 chilometri di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa. Il Triatholon Sprint sulla distanza di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 di corsa.

(Fotoservizio Mario Rosato)