Triathlon, la Egnazia Tri continua a stupire anche oggi

Nella seconda giornata di gare spazio alla competizione Triathlon Sprint dopo la sfida spettacolare di ieri

SAVELLETRI – Giornata conclusiva per l’Egnazia Tri, la competizione di triathlon che già ieri ha regalato emozioni nel caratteristico borgo marinaro di Savelletri. Non c’è neanche il tempo di commentare quanto andato in scena nel giorno del debutto che il programma presenta altre gare che amplificheranno il fascino della competizione nostrana. Ma andiamo per ordine. La terza edizione dell’Egnazia Tri, la competizione valida come campionato regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale ed a squadre, ha acceso oggi le luci della ribalta sulla sfida del triathlon Sprint, dopo che nella giornata di ieri è stata la volta del triathlon Medio.

Continua, quindi, il week-end con l’adrenalina a mille per una kermesse organizzata dalla nota struttura extra lusso della masseria Borgo Egnazia. Complessivamente hanno risposto alla chiamata pugliese di triathlon circa 500 atleti che già alle prime ore della mattinata di ieri hanno letteralmente invaso il borgo marinaro di Savelletri, mettendo il quartier generale a Cala Masciola, dove è fissato non solo il traguardo, ma anche il cambio disciplina.

Sotto il traguardo del primo giorno di gara si è imposto nella classifica Assoluta Medio maschile Mattia Ceccarelli della Overcome con il tempo di 3:55:30, a seguire Jonathan Ciavattella della Doloteam (3:55:39) e Giulio Molinari del Cs Carabinieri (3:56:36). Un podio maschile che vede protagonisti tre atleti sensazionali. Il triatleta di RiccioneCeccarelli ha tagliato per primo il traguardo, conquistando il titolo di campione di Triathlon Medio 2021,dopo l’abbandono forzato del 2020 causato da un infortunio muscolare, Ceccarelli è tornato in gara motivato a prendersi la rivincita. In seconda posizione Ciavattella, partito 7 minuti dopo nelle batterie di mezzo ha sfoderato una sorprendente concentrazione mentale e resistenza fisica nell’ultima frazione di corsa, volando letteralmente verso il podio con soli nove secondi di scarto.Al terzo posto Molinari, protagonista di un bel recupero nell’ultima frazione di corsa e vincitore del campionato italiano di triathlon Medio 2020.

Nella classifica Assoluta Medio femminile ha trionfato Ilaria Zane della Overcome (4:31:38), a seguire Serena Eva della Dod (4:37:52) e Martina Dagana della Martina Dogana Trite (4:47:10). La Zane si è aggiudicata il titolo di campionessa di Triathlon Medio dominando ogni frazione della gara. Al secondo posto Eva si è distinta nel percorso in terra. Infine Dogana, atleta che da anni svolge l’attività di coaching nel mondo del triathlon. A concludere la classifica Medio Staffette con la vittoria che è andata a Bartolomeo Rosato, Giuseppe Masso e Marco Notaro della Grottagliangeles (4:32:16), completano il podio Alessandro Trotta, Eleonara Gabriel e Claudio Altobelli della Latina Triathlon (4:37:58) e Pasquale Amoruso, Giuseppe Leccese e Simone Pellegrini della Squalo calamaro e triglia (4:40:56).

“L’anima di Borgo Egnazia e della Puglia è profondamente legata al benessere. Lo sport è una delle sue espressioni principali e per questo siamo orgogliosi del ruolo che l’Egnazia Tri ha acquisito nel panorama nazionale in questi anni”, questa la dichiarazione a caldo di Aldo Melpignano, proprietario e managing director del Gruppo San Domenico Hotels.

Il programma di oggi

07:00 – 9:00 Ritiro pettorali presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint)

07:00 – 9:00 Apertura e chiusura zona cambio presso spiaggia Cala Masciola (Triathlon Sprint)

9:30 Partenza gara Sprint presso Cala Masciola

11:30 Premiazioni (Triathlon Sprint)

(Fotogallery di Mario Rosato)