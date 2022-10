Triathlon, la Medio Fitri laurea a Savelletri i campioni italiani

Nello splendido scenario del borgo marinaro sono arrivati i titoli tricolore di categoria

SAVELLETRI ­– L’Egnazia Tri infiamma il borgo marinaro per un sabato intenso di emozioni con i circa seicento atleti al via che hanno regalato emozioni allo stato puro. Il sole tipicamente primaverile ha riscaldato i muscoli dei triatleti che non hanno deluso le aspettative della vigilia, infiammando il pubblico presente lungo il percorso. Allo scoccare delle ore 9 è partito il campionato italiano di Triathlon Medio Fitri 2022 e staffetta, una competizione che si svilupa sulla lunghezza dei 1,9 chilometri per il nuoto, 90 chilometri per il ciclismo e 21 per la corsa. Nella stessa giornata era in programma anche la specialità di Triathlon olimpico Gold e staffetta (nuoto 1,5 km; bici 40 km; corsa 10 km). Un sabato di grandi emozioni nel borgo marinaro fasanese.

Sotto il traguardo della Medio maschile le braccia al cielo in segno di vittoria le ha alzate Alessandro Fabian della Team elements con il tempo di 3:55:45, a seguire il podio è stato completato da Matteo Montanari della Lykos triathlon team (3:58:38) e Nicola Duchi della Doloteam (3:59:00). Un arrivo in solitario per Fabian che ha inflitto un distacco di 2:53 secondi. Dopo aver chiuso terzo la frazione nuoto, guadagnava una posizione in quella ciclistica e arrivava alla prima nella corsa, difendendo il titolo con costanza e determinazione. Un successo che vale il titolo di campione italiano di triathlon Medio Fitri 2022.

“La gara è stata sin da subito molto intensa ed è stata resa ancora più difficile non solo dal vento, ma anche perché sia io che Matteo abbiamo perso i rifornimenti appena usciti dalla transizione. Ero molto molto stanco, non sapevo come avrei potuto reggere, ho cercato di gestirla nel migliore dei modi e ce l’ho fatta. La Puglia è una regione fantastica e si presta benissimo a rendere questa gara magnifica e unica e l’accoglienza è sempre calorosa. Sono contento di come è andata e di esser tornato qui”. Alessandro Fabian, campione italiano di triathlon Medio Fitri 2022

Nella Medio femminile ha trionfato Marta Bernardi della Tre evolution (4:27:14), a seguire Nicoletta Santonocito della Magna team (4:32:11) e Sara Sandrini della Venus Triathlon (4:37:07). Nella categoria femminile distacchi pesanti si sono registrati con il secondo che ha accusato un ritardo di 4:57 secondi sul vincitore, mentre il terzo ha rasentato quasi i 10 minuti dal primo. Ha vinto la grande favorita che porta a casa anche lei il titolo di campione italiano di triathlon Medio Fitri 2022.

“È andato tutto bene, ho avuto un po’ di alti e bassi ma è stata una grande soddisfazione. È stata una gara dura, tutta in salita. Il mare in quelle condizioni non è sicuramente mio amico. Non sono una nuotatrice e con le onde sapevo sarebbe stato difficile. Nella frazione bici ho recuperato diverse posizioni e sono arrivata alla corsa in vantaggio. Sarei potuta andare più forte ma ho tenuto il cruise control. Non è stata la mia migliore performance, ma sono comunque molto soddisfatta e ce l’ho fatta. E per questo ringrazio anche il pubblico, che mi ha sostenuto tanto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, al mio allenatore e alla squadra. Perché vivere accanto a un triatleta non è affatto semplice”. Marta Bernardi, campionessa italiana di triathlon Medio Fitri 2022

Nella Media a staffette il primo posto è andato a Domenico Rosa, Luigi Tedesco e Luciano Di Cecca della Kronos triathlon team A (4:14:09), al secondo posto Vincenzo Mazzillo, Domenico Remo Soriano ed Andrea Quarto della coach Vito Nacci (4:22:44) ed al terzo Giosuè Scapini, Francesco Acquaviva e Simone Modugno della Fit center triathlon team (4:38:14).

“Ancora un grande successo per l’Egnazia Tri. Una gara che ospitiamo sempre con grandissima emozione e che abbiamo visto affermarsi in questi anni. Siamo da sempre attenti allo star bene e alla valorizzazione del territorio che ci circonda, per questo siamo orgogliosi di aver dato un contributo nel far conoscere questo sport” – afferma Aldo Melpignano, Proprietario e Managing Director del Gruppo San Domenico Hotels. Aldo Melpignano, proprietario e managing director del Gruppo San Domenico

L’Egnazia Tri si conferma una delle ultime competizioni dell’anno che riunisce tutti gli amanti della disciplina sportiva; un evento della Federazione Italiana Triathlon, organizzato da Trio Events e Key Frame Events in collaborazione con Borgo Egnazia, il supporto della Regione Puglia e del Comune di Fasano. Media partner è Radio Deejay. Un appuntamento imperdibile per chiudere la stagione sportiva tra i colori, sapori e i simboli della Puglia.

