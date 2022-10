Triathlon, la Egnazia Tri accende le luci nazionali per l’ultima prova dell’Italiano

Saranno circa 800 gli atleti che si cimenteranno nella competizione che esalta il nostro territorio

SAVELLETRI ­– L’Egnazia Tri si rinnova in tutta la sua bellazza nella giornata di oggi con il via alla competizione di triathlon fissato alle ore 9. Tutto pronto per il campionato italiano di Triathlon Medio Fitri 2022 e staffetta, una competizione che si svilupa sulla lunghezza dei 1,9 chilometri per il nuoto, 90 chilometri per il ciclismo e 21 per la corsa. Nella stessa giornata previsto anche la specialità di Triathlon olimpico Gold e staffetta (nuoto 1,5 km; bici 40 km; corsa 10 km), per sabato ricco di emozioni nel borgo marinaro fasanese.

Ci saranno i campioni italiani Alessandro Degasperi, Giulio Molinari, Alessandro Fabian, Martina Dogana ed Alessandra Fior pronti ad offrire spettacolo e, insieme a loro, altri 800 appassionati di nuoto, bicicletta e corsa gareggeranno in un luogo unico, immerso nella natura mediterranea tra il mare e la campagna pugliese. Il quartier generale è fissato a Cala Masciola per un’Egnazia Tri che rappresenta una delle ultime competizioni dell’anno che riunisce tutti gli amanti della disciplina sportiva. Un evento della Federazione italiana triathlon, organizzato da Trio events e Key frame events in collaborazione con Borgo Egnazia, il supporto della Regione e del Comune. Il Media partner è Radio Deejay. Un appuntamento imperdibile per chiudere la stagione sportiva tra i colori, sapori e i simboli della Puglia, nella spledida Masseria Borgo Egnazia che fa da cornice all’evento che si preannuncia molto combattuto con i veterano che dovranno faticare di fronte alle forze emergenti dei novizi della disciplina, ma già molto competitivi.

Ritiro pacco gara – Cala Masciola – Savelletri

Venerdì 28/10/2022

dalle ore 12:00 alle ore 19:00 (tutte le distanze)

Sabato 29/10/2022

dalle ore 6:00 alle ore 8:30 Triathlon Medio + staffette Medio

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 Olimpico + staffette Olimpico

Zona cambio – Cala Masciola – Savelletri

Apertura e chiusura

Medio + staffette: sabato 29 ottobre 2022 dalle 6:00 alle 8:30

Olimpico + staffette: sabato 29 ottobre 2022 dalle 11:30 alle 13:00

Partenza

Sabato 29 ottobre 2022

Medio + staffette Medio ore 9:00

Olimpico + staffette Olimpico ore 13:30

Alcuni orari potrebbero subire cambiamenti

L’elenco degli iscritti