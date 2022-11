Slalom, ritorna il Trofeo Selva di Fasano con un boom di iscritti

L’ottava edizione della competizione di abilità registra anche il Memorial “Giacomo Sabatelli”

FASANO ­– Ci siamo, ecco l’ottava edizione del Trofeo “Selva di Fasano” che chiude la stagione slalom Acisport in Puglia, fregiandosi di un primato: ben 156 piloti iscritti, registra il nuovo record di partecipanti ad una competizione slalom in Italia nel 2022.

“La risposta di così tanti piloti e scuderie alla competizione ci riempie di gioia e rende onore a questa città ed alla sua storia motoristica. Per Fasano i motori sono cultura oltre che tradizione e noi siamo fieri di aver organizzato un evento sentito e partecipato. Un dolce pensiero va al caro maestro Giacomino Sabatelli a cui abbiamo deciso di dedicare il memorial riservato alle piccole ma terribili bicilindriche, proprio quelle vetture che ha tanto amato …ed elaborato”. Pinuccio Pace, il presidente della Fasano Corse

Sarà davvero un piccolo esercito della consistenza di 45 autovetture, il gruppo delle spettacolari e rombanti Bicilindriche di casa Fiat, che competeranno per la prima volta anche per il Memorial “Giacomo Sabatelli”, istituito in onore dello storico preparatore fasanese scomparso pochi mesi fa.

Lo slalom si svolgerà sulla celeberrima SP2 “Viale Varnesina-Selva di Fasano”, teatro storico delle cronoscalate, lo start sarà fissato in prossimità del Canale di Pirro, per un tracciato lungo 2520 metri con 14 barriere di rallentamento ed il traguardo posizionato in viale Toledo.

Le previsioni di una lotta contro il tempo ed i birilli

Le previsione della vigilia focalizzano l’attenzione sui possibili dominatori di questa straordinaria edizione, valida come ultima prova del Trofeo d’Italia Slalom Centro prima della finale Acisport, per la Coppa di zona 4 e per il 19° Challenge Interregionale CPB (Campania Puglia Basilicata), gli occhi degli appassionati puntano lo sguardo sul quattro volte campione italiano slalom Luigi Vinaccia, iscritto con i colori della scuderia Venanzio e con il numero 1 della sua Osella PA 6/9 2000 motorizzata Honda. Si ritrovano per una nuova partita all’ultimo decimo di secondo i due protagonisti di una delle sfide più interessanti della stagione, l’esperto Carmelo Coviello, portacolori della Progetto Corsa su Osella Pa 21 (n. 2 di gara), che ha vinto il Trofeo fasanese già due volte, ed il promettente giovane Adriano Ricci (n. 8) su Formula Gloria Suzuki per Santopadre Racing Team, …chissà chi la spunterà questa volta. Con il numero 3 riconoscibile sulla sua Radical SR4 Suzuki, Domenico Palumbo (Scuderia Vesuvio) è chiamato a difendere lo scettro dell’edizione 2021. Un minuto prima di lui, con il numero 4, partirà il padre Giuseppe, al volante di una Chiavenuto Suzuki. Si schiera per la New Generation Racing Eugenio Scalercio, su Radical SR4 Suzuki e completa la formazione delle E2SC Pietro Nardone su Prosport Suzuki. Sono due i concorrenti nella E2SS, i compagni di squadra del team Santopadre Antonio Lavieri, su Radical SR4 Suzuki, e Carmine Ricci, su Formula Gloria Suzuki. Nella stuzzicante bagarre tra i minibolidi Kart Cross 600 saranno a bordo Angelo Rocco Lucia, Cosimo Antonio Sergi (Casarano Rally Team) e Giovanni Liuzzi (Max Racing). Tra le silhouette, la contesa è tra Giuseppe Stefano Bocchetta (Fiat 127 Suzuki), Maurizio Pepe (Fia X19 Kawasaki, Scuderia Vesuvio), Leo Dei Ceci (Punto Suzuki, Santopadre Racing Team) e Leonardo De Carolis (Smart Roadster Suzuki, Fasano Corse). E’ duello a due nei prototipi slalom tra Antonio Scrocca (Fiat X19, Progetto Corsa) ed Antonello Prato (Fiat 500). Per gli altri gruppi, sono 17 le vetture in E1 Italia, 11 nello Speciale Slalom,7 nel Gruppo A, 21 nel gruppo N, 6 in Racing Start Plus e 30 nelle Racing Start. A partire per primo, con il numero 232, sarà Antonio Miniaci con la sua Peugeot 205 Rally htp.

Un capitolo a parte meritano le bicilindriche e si preannuncia avvincente lo spettacolo che porterà questo sorprendente mini esercito di 45 vetture. La migliore, come detto, si aggiudicherà il 1° Memorial “Giacomo Sabatelli”. I primi cinque classificati assoluti nelle ‘700 saranno inoltre premiati con coppe messe in palio dall’Autocarrozzeria F.lli Guarini. I pronostici sono difficili, vista l’eccezionale e cospicua partecipazione, si possono citare indicativamente, tra i papabili vincitori, Oronzo Montanaro, Andrea Currenti, Angelo Mercuri e Franco Abate per il gruppo 5 e, per il gruppo 2, Francesco Guarini, Gianfranco Mercuri e Vincenzo Sabatelli, il figlio del maestro, in gara con la Fiat 500 classe 700 costruita nel 2017 proprio da Giacomo Sabatelli.

Si parte alle ore 8:30 saltando il giro di ricognizione

Lo straordinario risultato ha indotto gli organizzatori ad anticipare la partenza della prima manche e di saltare il giro di ricognizione. Lo start della corsa, fissato in prossimità del canale di Pirro, sulla SP2 brindisina “Viale Varnesina-Selva di Fasano”, sarà dato alle ore 8.30 anzichè alle ore 10.30 e a seguire si svolgeranno le altre due manche, fino alle 16.30. La premiazione si terrà alle 17.30 presso la Casina municipale di Fasano. Su ordinanza della Provincia, la SP2 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7. Tutte le informazioni sull’andamento della corsa sono disponibili sulla pagina web http://www.fasanocorse.com/, sulla pagina Facebook “Slalom Trofeo Selva di Fasano” e sull’App “Sportity” (codice Albodigara).