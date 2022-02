Serie D, un’Us Fasano spuntata cade nello scontro diretto di Francavilla

Nella sesta di ritorno i biancazzurri sprecano non poche occasioni prima di capitolare rovinosamente

FRANCAVILLA SUL SINNI – Uno scivolone incredibile per l’Us Fasano che nello scontro diretto per la terza posizione da strada ad un Francavilla (3-1) decisamente più cinico. I biancazzurri pigiano da subito sull’acceleratore, ma gettano alle ortiche non poche occasioni per passare in vantaggio, prestando il fianco ai locali che centrano la rete al primo affondo decisivo. L’ottima tenuta difensiva dei lucani, coronata da un portiere Prisco in grande spolvero, ha vanificato la grossa mole di gioco sviluppa dalla squadra ospite, fermo restando che le polveri in avanti sono apparse da subito bagnate. Certo il Fasano si è portato dietro le scorie del pari interno del turno infrasettimanale con la Virtus Matino (2-2), con le due squalifiche di Camara e Sosa che hanno amplificato la classica coperta corta di una rosa decisamente contata nei numeri. A rendere la domenica ancora più amara c’è l’espulsione di Capomaggio, una pedina di peso che mette già in salita la prossima gara interna contro il Bitonto.

Nella sesta giornata il Fasano incassa una sconfitta pesante nei numeri, pur avendo mostrato impegno, ma non è bastato per conservare la terza posizione in classifica per sperare in un finale di stagione scoppiettante. Sul rettangolo in erba del “Fittipaldi” il Fasano esce ridimensionato nella corsa play-off, un sogno proibito che arriva solo dopo aver blindato la permanenza nella categoria.

In cronaca si distingue subito il portiere di casa Prisco che respinge in calcio d’angolo al 16’ una punizione dalla distanza di Corvino. Al 28’ ancora Corvino in azione, tutto solo davanti al portiere, ma si divora la palla del vantaggio. I locali tirano un sospiro di sollievo e vanno a segno al 40’ con Di Ronza che spedisce in rete una palla sporca vacante al limite dell’area. Prima dello scadere di tempo ancora Corvino ci prova, questa volta su punizione dal limite, con la palla che si spegne nelle maglie difensive dei locali.

Nella ripresa al 7’ Melillo prova la via della porta su punizione con la parata di Suma. Sul capovolgimento di sorte è Losavio a sfiorare il pari con un gran tiro dal limite. Ancora un’occasione su punizione al 16’ con Corvino che scalda le mani di Prisco. Passa solo un minuto ed è Forbes a mancare il pari solo davanti al portiere che si esalta. Non si registra neanche un giro di lancette che Prisco si supera su ennesima punizione di Corvino con Callegari che di testo chiama alla respinta in corner del portiere. Il Fasano non trova il pari ed arriva il raddoppio dei locali al 34’: corner di Melillo con il colpo di testa solitario di Croce ad insaccare. Resta in dieci uomini il Fasano al 37’ per il doppio giallo di Capomaggio. Al 42’ Nolè cerca il tiro a giro dal limite con palla fuori di poco, ma il tris è nell’aria ed arriva un minuto più tardi con Gentile, al termine di un’azione personale. Il gol della bandiera solo nel recupero, corre il 48’, con il neoentrato Semenzin che impegna Prisco e sulla ribattuta è Losavio a mettere la palla nel sacco rendendo meno amara la trasferta lucana.

Il tabellino della gara

Fc Francavilla-Us Città di Fasano: 3-1 (1-0)

Reti: 39’ s.t. Di Ronza (F), 34’ s.t. Croce (F), 43’ s.t. Gentile (F). 48’ s.t. Losavio (C).

Fc Francavilla: Prisco, Vaughn (31’ s.t. Cristallo), Nicolao, Ganci, Di Ronza, Melillo (36’ s.t. Nole), Cabella (38’ s.t. Gentile), Antonacci (19’ s.t. Polichetti), De Marco (19’ s.t. Petruccetti), Croce. All. Ragno. A disposizione Daniele, Navarro, Lazic, Tribuno.

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Bianco, Capomaggio, Gorzelewski, Callegari (34’ s.t. Semenzin), Losavio, Lezzi (9’ s.t. Battista) Gomes Forbes, Corvino (31’ s.t. Richella), Calabria. All. Perrone. A disposizione Ceka, Taddeo, Carbotti, Bernardini, Convertino, Di Lonardo.

Arbitro: Virgilio di Agrigento.

Note: Espulso al 37’ s.t. Capomaggio (C). Ammoniti De Marco (F), Cabella (F), Polichetti (F). Rec. p.t. 1’; s.t. 5’